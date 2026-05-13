تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل المحاكمة

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قررت تخفيف الحكم الصادر ضد التيك توكر أوتاكا من الحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، إلى الحبس 3 أشهر.

سبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه.

وكانت النيابة المختصة أمرت بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.

