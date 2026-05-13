رغم وقف إطلاق النار.. 380 شهيدا في لبنان بسبب الهجمات إسرائيلية خلال الهدنة

كتب : وكالات

03:29 ص 13/05/2026

قصف إسرائيلي على لبنان

بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الاسرائيلية شن هجمات دامية خصوصا على جنوبي لبنان، أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 أبريل 380 شهيدا على الأقل، وفق السلطات.

وأمس الثلاثاء، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، استشهاد 13 شخصا، من بينهم جندي ومسعفان، في غارات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات جنوبي لبنان.

ورغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات تفجير ونسف للمنازل في البلدات الحدودية، بينما يستهدف حزب الله بالصواريخ والمسيّرات الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أجزاء من جنوب البلاد، كما يتبنى أحيانا هجمات على شمال إسرائيل.

كان وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، أفاد خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن اعتداء ممنهج مستمر على المدنيين، رغم إعلان سريان وقف لإطلاق النار الذي وصفه بالهش وغير الواقعي.

وأعلن ناصر الدين استشهاد 380 شخصا خلال وقف إطلاق النار، مع إصابة 1122 شخصا، ومن بين الشهداء 22 طفلا و39 إمرأة، وفق مصدر في الوزارة.

أشارت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في بيان، الثلاثاء، إلى أن أكثر من 4 أطفال استشهدوا أو أصيبوا كمعدل يومي في لبنان، خلال أول 25 يوما من وقف إطلاق النار المؤقت".

وقالت مديرة المنظمة في لبنان نورا إنجدال: "ما يسمى وقف إطلاق النار الذي يشهد استشهاد أو إصابة أكثر من 4 أطفال يوميا، ليس وقفا لإطلاق النار من أجل الأطفال".

وأضافت: "لم تتوقف الهجمات على المدنيين، بل استمرت تحت مسمى آخر"، مشددة على أنه لن يكون الأطفال آمنين إلا بوجود وقف دائم ونهائي لإطلاق النار من دون أي انتهاكات.

ومنذ الأسبوع الماضي، يكثف الجيش الإسرائيلي وتيرة غاراته خصوصا على جنوب لبنان، إذ تواصل قواته تنفيذ عمليات عسكرية، وتأمر السكان بإخلاء بلداتهم البعيدة نسبيا عن الحدود.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران في 28 فبراير الماضي، إلى لبنان، بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الضربات.

ونفذت إسرائيل ضربات مكثفة واجتياحا بريا في جنوبي لبنان، مما أسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، وفقا لسكاي نيوز.

