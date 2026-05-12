الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:26 م 12/05/2026
    الإسماعيلي (6)
    الإسماعيلي (4)
    مباراة الاسماعيلي والمحلة
    مباراة الاسماعيلي والمحلة
    مباراة الاسماعيلي والمحلة
    النادي الإسماعيلي
    الإسماعيلي

دخل محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، في حالة من الانهيار والبكاء على الهواء أثناء حديثه عن هبوط النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما حدث للدراويش كارثة كبيرة لجماهير الكرة المصرية ولكل محبي النادي العريق.

وقال صبحي عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، إن الإسماعيلي تُرك وحيدًا حتى وصل إلى هذه المرحلة الصعبة، متسائلًا بغضب: “سبتوا النادي الإسماعيلي يضيع ليه؟ سبتوه يهبط ليه؟ كنتوا فين لما النادي كان بيقع؟”.

وأضاف أن الإسماعيلي لا يجب أن يستمر أكثر من موسم واحد في دوري المحترفين، مطالبًا الجميع بالتكاتف ودعم النادي حتى يعود سريعًا إلى الدوري الممتاز ويستعيد مكانته الطبيعية بين الكبار.

وأشار إلى أن أبناء الإسماعيلي يتم إبعادهم بشكل متعمد عن النادي، رغم أنهم الأكثر حرصًا على مصلحة الدراويش والأقدر على إنقاذه من أزماته الحالية.

وأكد صبحي أن الإسماعيلي نادٍ صاحب تاريخ كبير ولا يقل عن الأهلي والزمالك من حيث الجماهيرية والقيمة واختتم تصريحاته برسالة مؤثرة أكد خلالها استعداده للتضحية من أجل ناديه، قائلًا: “لو هبيع بيتي وعربيتي عشان أصرف على الإسماعيلي معنديش مشكلة”.

ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
انقطاعات مفاجئة للكهرباء بعدد من المحافظات.. ومصادر تكشف السبب
الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
بالفيديو… أحدث ظهور للإعلامي عمرو أديب ودينا طلعت بعد تصدرهما التريند
