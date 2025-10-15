هل يشير تململ الساقين إلى بداية مرض باركنسون؟

كشفت دراسة جديدة عن وجود ارتباط محتمل بين متلازمة تململ الساقين "RLS" ومرض باركنسون، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان تململ الساقين قد يكون عامل خطر للإصابة بمرض باركنسون، وليس مجرد عرض مبكر فقط.

وفقا لـ"ساينس أليرت"، تعرف متلازمة تململ الساقين، أو مرض ويليس إيكبوم، بأنها اضطراب عصبي يتسبب في شعور غير مريح في الساقين يدفع المريض إلى تحريكها بشكل متكرر لتخفيف الانزعاج.

ويربط الباحثون بين هذين المرضين من خلال تأثيرهما على مسار الدوبامين في المخ، حيث تستخدم أدوية تنشيط الدوبامين في علاج الحالتين.

في الدراسة التي أجريت في كوريا الجنوبية، تم تحليل بيانات ما يقرب من 10 آلاف مريض يعانون من متلازمة تململ الساقين ومقارنتهم مع مجموعة ضابطة على مدى 15 عاما.

وأظهرت النتائج أن المصابين بـRLS كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بنسبة 1.6% مقابل 1% في المجموعة الضابطة.

كما أظهرت الدراسة أيضا أن المرضى الذين لم يتلقوا علاجات محفزة للدوبامين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون، ما يشير إلى وجود عوامل أخرى قد تلعب دورا مثل اضطرابات النوم ونقص الحديد.

ورغم ذلك، أكد الباحثون أن الإصابة بمتلازمة تململ الساقين لا تعني بالضرورة الإصابة بمرض باركنسون، إلا أن وجود الرابط بينهما قد يساعد في فهم أفضل لكيفية نشوء هذين المرضين وتطوير علاجات أكثر فعالية.