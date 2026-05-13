يحذر أطباء الجهاز الهضمي من عادة شائعة لدى كثيرين، وهي إعادة تسخين القهوة أكثر من مرة، مؤكدين أن الأمر لا يقتصر فقط على فقدان الطعم والرائحة، بل قد يمتد ليشمل تغييرات في التركيب الكيميائي للمشروب نفسه.

مخاطر تسخين القهوة

ومع تكرار التسخين، تفقد القهوة جزءا من مركباتها المفيدة مثل مضادات الأكسدة، وعلى رأسها حمض الكلوروجينيك، الذي يعتقد أن له فوائد لصحة القلب، كما تتحلل الأحماض الطبيعية المسؤولة عن النكهة المتوازنة، لتتحول القهوة تدريجيا إلى طعم أكثر مرارة وحدة، بحسب ديلي ميل.

ويؤكد الأطباء أن المشكلة ليست في استخدام الميكروويف بحد ذاته، بل في إعادة التسخين المتكرر، الذي يسرع من تدهور جودة القهوة ويزيد من حموضتها، ما يجعلها أقل لطفا على المعدة.

وتحتوي القهوة على الكافيين والأحماض الطبيعية، وهما عنصران قد يسببان تهيجا للمعدة لدى بعض الأشخاص، فالكافيين قد يؤدي إلى ارتخاء العضلة المسؤولة عن منع ارتجاع أحماض المعدة، بينما يحفز الحمض الطبيعي إفراز المزيد من أحماض المعدة، ما يزيد احتمالات الشعور بحرقة أو ارتجاع.

ويعتبر الأشخاص المصابون بحساسية المعدة أو ارتجاع المريء أكثر عرضة لتفاقم الأعراض عند تناول القهوة المعاد تسخينها، مثل الحرقان وعدم الراحة في الصدر أو الحلق.

وينصح الخبراء بتجنب الاحتفاظ بالقهوة لفترات طويلة، والاكتفاء بتحضير كميات صغيرة تشرب طازجة، مع تخزينها في أوعية محكمة عند الحاجة، كما يفضل تجنب إعادة التسخين المتكرر لنفس الكوب.

وفي حال ظهور أعراض مثل الحموضة أو التهيج، قد يساعد شرب الماء أو تناول وجبة خفيفة في التخفيف من الانزعاج، بينما يمكن استخدام مضادات الحموضة عند الضرورة.

علامات تكشف تدهور جودة القهوة

ومن العلامات التي تشير إلى تدهور جودة القهوة: زيادة المرارة، الطعم المحروق، وفقدان النكهة الطبيعية.