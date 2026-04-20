يوضح علماء أن الدماغ البشري يتمتع بمرونة وقدرة على التكيف أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، وأن الحفاظ على صحته لا يقتصر على منع التدهور فقط، بل قد يسهم أيضًا في تحسين الأداء الذهني مع التقدم في العمر، نقلا عن ما ذكره صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هل يتوقف الدماغ عن إنتاج الخلايا العصبية؟

لوقت طويل، اعتقد العلماء أن الإنسان يولد بعدد ثابت من خلايا الدماغ لا يتجدد، وأن أمراض مثل ألزهايمر ترتبط غالبًا بالوراثة ولا يمكن الوقاية منها، ما عزز فكرة أن تدهور الدماغ مع العمر أمر حتمي.

ما هي المرونة العصبية وكيف تغير هذه الفكرة؟

أظهرت أبحاث حديثة أن الدماغ قادر على إعادة تنظيم نفسه، بل وإنتاج خلايا جديدة في بعض مناطقه، في ظاهرة تُعرف بـ”المرونة العصبية”، ما يعني أن الدماغ يمكن أن يتكيف ويتطور مع الوقت.

هل يمكن تحسين القدرات العقلية مع التقدم في العمر؟

تشير الدراسات إلى أن تحفيز الدماغ بالعادات الصحيحة ونمط الحياة الصحي لا يقتصر على الحماية من التدهور، بل قد يعزز أيضًا القدرات المعرفية ويزيد من كفاءة الدماغ.

ما العوامل التي تسهم في الوقاية من الخرف؟

أشار تقرير في مجلة “لانسيت” إلى وجود 14 عاملًا يمكن تعديلها قد تساهم في الوقاية من نحو 45% من حالات الخرف، من خلال تغييرات في نمط الحياة اليومي.

هل الجينات وحدها تحدد خطر الإصابة بألزهايمر؟

توضح الأبحاث أن العوامل الوراثية مثل طفرة جين ApoE4 لا تعني حتمية الإصابة بالمرض، إذ يمكن لعوامل مثل النشاط البدني أن تقلل من خطر التدهور المعرفي بشكل ملحوظ.

كيف يؤثر النشاط البدني على صحة الدماغ؟

دراسة بجامعة سانت لويس أظهرت أن الأشخاص النشطين بدنيًا، حتى مع وجود عوامل وراثية خطرة، لديهم مستويات أقل من بروتينات مرتبطة بألزهايمر مقارنة بالأشخاص غير النشطين.

هل يمكن تحسين وظائف الدماغ بطرق بسيطة؟

تشير الخبرات السريرية والدراسات إلى أن الرياضة، النوم الجيد، التغذية السليمة، والتدريب الذهني يمكن أن تحسن الذاكرة والتركيز وتدعم صحة الدماغ بشكل عام.

هل يمكن إعادة بناء بعض وظائف الدماغ؟

في دراسات إكلينيكية، أظهر مرضى خضعوا لبرامج تدريب ذهني تحسنًا كبيرًا في الذاكرة والانتباه والمزاج خلال أسابيع قليلة، مع تغيرات إيجابية في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

ما مدى استجابة الدماغ للتعلم والتجارب الجديدة؟

تشير الأبحاث إلى أن تعلم مهارات جديدة مثل اللغات يمكن أن يحدث تغييرات بنيوية في الدماغ، بما في ذلك تعزيز الروابط العصبية وزيادة حجم مناطق الذاكرة.

ما الذي يضعف صحة الدماغ مع الوقت؟

تؤثر عوامل مثل السمنة، السكري غير المنضبط، قلة النوم، والتوتر المزمن سلبًا على أداء الدماغ، وقد تؤدي إلى ضعف في الوظائف المعرفية وزيادة الالتهاب العصبي.

كيف تعمل الذاكرة داخل الدماغ؟

الذاكرة تمر بأربع مراحل رئيسية: الاكتساب، الترسيخ، التخزين، ثم الاسترجاع، حيث يقوم الدماغ بتنظيم المعلومات وإعادة بنائها عند الحاجة.

ما الخلاصة حول صحة الدماغ؟

يتضح أن الدماغ ليس عضوًا ثابتًا كما كان يُعتقد، بل نظام حيّ قادر على التغيير والتطور، وأن العادات اليومية تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على كفاءته على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

احذرها.. 4 عادات يومية قد تسبب توقف القلب المفاجئ

أطعمة تحسن صحة القلب وتخفض الكوليسترول



ينفذ حياتك.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإصابة بالتهابات - وقد يكون خطر في هذه الحالة