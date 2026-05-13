الرقابة الإدارية: المؤبد والسجن المشدد لمتهمين زوروا بطاقات الخدمات المتكاملة

كتب : محمد أبو بكر

12:16 م 13/05/2026

هيئة الرقابة الإدارية

قال بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، إن الهيئة تمكنت من ضبط مدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات؛ لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية مصطنعة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية.

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تزوير بطاقات الإعاقة

أضافت "الهيئة"، بحسب بيانها، أن ذلك وذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، مقابل تقاضي منافع مادية منهم.

وأكدت الهيئة، أن ذلك يأتي؛ استمرارًا لجهودها في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة، والتصدي لجميع صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية.

وبحسب الهيئة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأكدت ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي وأحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وتابعت: أصدرت النيابة العامة، أحكامًا بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة لعدد 66 متهمًا آخرين، مع الزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة، مع التزامها بإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

