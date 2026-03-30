الخرف مصطلح شامل يصف أكثر من 100 مرض مختلف، تتنوع أعراضها لتؤثر على الكلام والسلوك والنوم والحركة، ما يجعل التشخيص والتعامل مع هذه الحالات تحديا طبيا كبيرا.

ما أنواع الخرف الأكثر شيوعا ونادرة الحدوث؟

رغم أن معظم الأشخاص يعرفون بعض أنواع الخرف مثل خرف أجسام ليوي، وخرف مرض باركنسون والخرف الجبهي الصدغي و ألزهايمر الذي يمثل نحو 60% من الحالات ويعد الأكثر شيوعا إلا أن حوالي 40% من المصابين يعانون من أنواع نادرة يصعب تشخيصها وتحتاج إلى رعاية أكثر تعقيدا، وفقا لـ "ساينس ألرت".

ما هي علامات هذه الأنواع النادرة؟

ما هو الضمور القشري الخلفي؟

هذا النوع النادر يؤثر بشكل رئيسي على القدرات البصرية والمكانية، بينما تبقى الذاكرة سليمة نسبيا في المراحل المبكرة.

ويواجه المصابون صعوبة في تقدير المسافات والعمق، ما يجعل مهامًا مثل القراءة أو صعود الدرج تحديا حقيقيا.

متى تظهر الأعراض وما هو سببها؟

تبدأ الأعراض عادة بين سن 55 و65 عامًا، وما يزال العلماء يسعون لتحديد ما إذا كان هذا النوع يشكل شكلًا مستقلاً من الخرف أم نسخة غير نمطية من ألزهايمر.

ما هو مرض كروتزفيلد-جاكوب؟

يعد مرض كروتزفيلد-جاكوب من أندر أنواع الخرف، إذ يصيب نحو شخص واحد من كل مليون حول العالم.

ويتطور المرض بسرعة كبيرة مقارنة بأنواع الخرف الأخرى، مسببًا مشاكل حادة في الذاكرة والحركة، مع ظهور حركات تشنجية مفاجئة.

وينجم عن تحول غير طبيعي في بروتينات البريون داخل الدماغ لأسباب غير مفهومة تمامًا.

ما عوامل الخطر المرتبطة بالمرض؟

تشمل عوامل الخطر التقدم في السن والعوامل الوراثية، وفي حالات نادرة جدا قد يحدث المرض نتيجة التلوث بلحوم ماشية مصابة بمرض جنون البقر.

ما هو الخرف الجبهي الصدغي المصاحب لمرض العصبون الحركي؟

يجمع هذا النوع بين شكل من الخرف يصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ، ومرض العصبون الحركي الذي يؤثر على الحركة والتنفس.

ما الأعراض والعوامل الوراثية المرتبطة به؟

يعاني المصابون من مشاكل عضلية متعددة، تشمل ضمور العضلات والتيبس وصعوبة البلع، وهي أعراض لا ترتبط عادة بالخرف.

ويحدث هذا التزامن غالبا نتيجة طفرة جينية وراثية، ما يجعله أكثر شيوعا في بعض العائلات.

ما هو الشلل فوق النووي المترقي؟

الشلل فوق النووي المترقي هو حالة عصبية نادرة تسبب خرفا مصحوبا بمشكلات حركية واضحة، نتيجة تلف في جذع الدماغ والعقد القاعدية المسؤولة عن الرؤية والحركة.

ما الأعراض والتحديات التشخيصية؟

يعاني المصابون من صعوبة في التحكم بحركة العينين، مما يؤدي إلى كثرة السقوط وصعوبة التنقل، بالإضافة إلى مشكلات في التركيز وحل المشكلات. ويصعب تشخيص هذا النوع نظرا لتشابهه مع أعراض مرض باركنسون وحالات عصبية أخرى.

