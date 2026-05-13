تفاصيل حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بالبنوك

لا تزال البنوك العاملة في مصر تبقي على الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه، رغم مطالبات بعض العملاء برفع الحد في ظل تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.

وقال مصرفيون إن استمرار البنوك في تثبيت الحد الأقصى للسحب النقدي يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية "الكاش".

وأضافوا أن خطة التحول الرقمي في مصر تستهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، مثل البطاقات البنكية ومحافظ الهاتف المحمول وتطبيق "إنستاباي".

تفاصيل السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي

الحد الأقصى للسحب النقدي: 30 ألف جنيه يوميا، مع إمكانية اختلاف الحد وفقا لنوع البطاقة وسياسة كل بنك.

رسوم السحب: السحب يكون مجانيا لعملاء البنك عبر ماكيناته، بينما تفرض رسوم متفاوتة على السحب من ماكينات بنوك أخرى، وفقًا لسياسة كل بنك.

وتكثف البنوك عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقد بشكل دوري، خاصة خلال المواسم وفترات الإجازات، لضمان استمرار خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة.

حدود السحب من فروع البنوك

كان البنك المركزي قد أقر في وقت سابق رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه، مع السماح بإجراء التحويلات البنكية من الحسابات دون حد أقصى.

