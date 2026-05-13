إعلان

تفاصيل حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بالبنوك

كتب : منال المصري

12:19 م 13/05/2026

ماكينات الصراف الآلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا تزال البنوك العاملة في مصر تبقي على الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه، رغم مطالبات بعض العملاء برفع الحد في ظل تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.

وقال مصرفيون إن استمرار البنوك في تثبيت الحد الأقصى للسحب النقدي يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية "الكاش".

وأضافوا أن خطة التحول الرقمي في مصر تستهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، مثل البطاقات البنكية ومحافظ الهاتف المحمول وتطبيق "إنستاباي".

تفاصيل السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي

الحد الأقصى للسحب النقدي: 30 ألف جنيه يوميا، مع إمكانية اختلاف الحد وفقا لنوع البطاقة وسياسة كل بنك.
رسوم السحب: السحب يكون مجانيا لعملاء البنك عبر ماكيناته، بينما تفرض رسوم متفاوتة على السحب من ماكينات بنوك أخرى، وفقًا لسياسة كل بنك.
وتكثف البنوك عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقد بشكل دوري، خاصة خلال المواسم وفترات الإجازات، لضمان استمرار خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة.

حدود السحب من فروع البنوك

كان البنك المركزي قد أقر في وقت سابق رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه، مع السماح بإجراء التحويلات البنكية من الحسابات دون حد أقصى.

اقرأ أيضا
من 500 إلى 10 آلاف جنيه.. أبرز شائعات العملات الجديدة في مصر

متى ينخفض الدولار لأقل من 50 جنيها؟ خبراء يجيبون

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكينات الصرف الآلي البنوك البنك المركزي حد السحب النقدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة الشروق.. ما السبب؟
أخبار مصر

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة الشروق.. ما السبب؟
قبل وبعد.. 10 نجمات تغيرت ملامحهن بسبب التجميل
زووم

قبل وبعد.. 10 نجمات تغيرت ملامحهن بسبب التجميل
الداخلية: سحب 882 رخصة ورفع 34 سيارة متهالكة من الطرق خلال 24 ساعة
حوادث وقضايا

الداخلية: سحب 882 رخصة ورفع 34 سيارة متهالكة من الطرق خلال 24 ساعة
رويترز: القوات الجوية السعودية هاجمت إيران سرا
شئون عربية و دولية

رويترز: القوات الجوية السعودية هاجمت إيران سرا
"قامة فنية وإنسانية كبيرة".. حسين فهمي ينعى عبد الرحمن أبو زهرة
زووم

"قامة فنية وإنسانية كبيرة".. حسين فهمي ينعى عبد الرحمن أبو زهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان