الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

بينهم سلوت.. نجوم ليفربول يودعون صلاح بحفل عشاء خاص

كتب : هند عواد

11:27 ص 13/05/2026
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
اجتمع لاعبو ليفربول، مساء أمس الثلاثاء، في مطعم باكارو الشهير، لتوديع الدولي المصري محمد صلاح، قبل أيام قليلة من رحيله عن الريدز.

ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد الاتفاق بين الثنائي وقبل موسم من نهاية تعاقده.

أبرز حضور حفل وداع محمد صلاح

ظهر قائد هولندا السابق والمدرب المساعد لليفربول، جيوفاني فان برونكهورست، وهو يغادر العشاء، كما شوهد كل من، آندي روبرتسون، أرني سلوت المدير الفني للفريق، ويل رايت، وريتشارد هيوز المدير الرياضي للريدز.

واحتشد جمع غفير من المشجعين خارج المطعم بعد أن شاهدوا صلاح وروبرتسون يصلان إلى المطعم الإيطالي الشهير.

ووفقا لموقع liverpool.com، غادر سلوت التجمع في الساعة 9:20، حيث استقبله عدد قليل من المؤيدين الذين كانوا يتوقون لالتقاط صورة أو الحصول على توقيع.

