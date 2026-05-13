بينهم سلوت.. نجوم ليفربول يودعون صلاح بحفل عشاء خاص

اجتمع لاعبو ليفربول، مساء أمس الثلاثاء، في مطعم باكارو الشهير، لتوديع الدولي المصري محمد صلاح، قبل أيام قليلة من رحيله عن الريدز.

ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد الاتفاق بين الثنائي وقبل موسم من نهاية تعاقده.

أبرز حضور حفل وداع محمد صلاح

ظهر قائد هولندا السابق والمدرب المساعد لليفربول، جيوفاني فان برونكهورست، وهو يغادر العشاء، كما شوهد كل من، آندي روبرتسون، أرني سلوت المدير الفني للفريق، ويل رايت، وريتشارد هيوز المدير الرياضي للريدز.

واحتشد جمع غفير من المشجعين خارج المطعم بعد أن شاهدوا صلاح وروبرتسون يصلان إلى المطعم الإيطالي الشهير.

ووفقا لموقع liverpool.com، غادر سلوت التجمع في الساعة 9:20، حيث استقبله عدد قليل من المؤيدين الذين كانوا يتوقون لالتقاط صورة أو الحصول على توقيع.

🎥 Mohamed Salah, Arne Slot, and Richard Hughes leaving the dinner. https://t.co/DMy6Ijmwv0 pic.twitter.com/1asCTsC2jR — Salah Updates (@SalahUpdates) May 12, 2026

