افتُتح مساء اليوم الثلاثاء معرض "الوطن مرة أخرى" للفنانة التشكيلية إسراء زيدان داخل جاليري فيلا آزاد للفنون بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين ومقتني الأعمال الفنية.

معرض يضم 30 لوحة حتى نهاية مايو 2026

يضم المعرض 30 لوحة فنية، ويستمر عرضه حتى 30 مايو 2026، حيث ينطلق من تجربة إنسانية قائمة على التأمل الداخلي، قبل أن يتطور إلى رحلة تعافٍ نفسي وإعادة تشكيل للذات بعد تجربة مع الاكتئاب.

الفن مساحة للتعافي وإعادة البناء

تكشف الأعمال عن تحول واضح في تجربة الفنانة، إذ تقترب اللوحات من المتلقي محمّلة بصدق التجربة وهشاشتها، لتقدم شخصيات فنية تعيش الحالة بدلًا من أن تُرى من مسافة، في إطار رؤية فنية تعتمد على البعد الإنساني.

"الوطن" شعور لا مكان

قالت الفنانة إن المعرض يمثل خلاصة خمس سنوات من التعافي من اكتئاب ما بعد الولادة، موضحة أن فكرة "الوطن" في أعمالها لا تعني المكان الجغرافي، وإنما الشعور بالأمان والاحتواء والعودة النفسية إلى الذات وسط من نحب.

عيون مغلقة وألوان أكثر عمقًا

أشارت إلى أن اعتمادها على رسم الشخصيات بعيون مغلقة يأتي لإتاحة مساحة أوسع للخيال لدى المتلقي، بعيدًا عن التصنيف بين الكاريكاتير والرسم الواقعي، مؤكدة أن هذه المرحلة الفنية حملت ألوانًا أكثر تعقيدًا وخامات تعتمد على الأكريليك على قماش "اللينين" عالي الجودة.

ويُعتبر المعرض تجربة بصرية وإنسانية تعكس تحولات داخلية عميقة، تجمع بين الفن كوسيلة تعبير والفن كأداة للتعافي النفسي وإعادة التوازن.

