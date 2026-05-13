تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين: محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد.

حضور مؤثر لأسرة المجني عليه

وشهدت الجلسة الماضية المنعقدة يوم 10 مايو 2026، حضور أسرة المجني عليه داخل قاعة المحكمة، وسط حالة من الحزن والانهيار، حيث ظهر والد المجني عليه "عم حسين" متأثرًا بشدة خلال مواجهة المتهم بقتل ابنه.

تأجيل سابق لإعداد الدفاع

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 13 مايو، استجابة لطلب دفاع المتهم، لإتاحة الفرصة للاطلاع على أوراق الدعوى والاستعداد للمرافعة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مرافعة النيابة العامة، إلى جانب مرافعة دفاع المتهم، قبل اتخاذ المحكمة قرارها بشأن القضية.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.