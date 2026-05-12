نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية في السيطرة على حريق اندلع بسيارة نقل محملة بمحصول البنجر على طريق رافد «المنصورة – جمصة» أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، عقب وقوع حادث تصادم مروع مع سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

ودفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع النيران ومنع امتدادها، فيما تولت إدارة المركبات والصيانة بالتنسيق مع إدارة المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأكد طارق مرزوق أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع الحوادث والطوارئ، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم تعطيل الحركة على الطرق الرئيسية.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد جلال، مدير عام إدارة المركبات والصيانة، أن فرق العمل تحركت فور تلقي البلاغ، وتم الدفع بـ«ونش المحافظة» لرفع السيارة المحترقة من الطريق الدولي الساحلي أمام قرية القطنة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة التعامل مع الحادث.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع درجة الاستعداد بين الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتعامل السريع مع أي حوادث طارئة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يفيد بوقوع تصادم بين سيارة نقل محملة بالبنجر وأخرى ملاكي، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبتين.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من عماد سلمان إبراهيم، 38 عامًا، وباسم عز الدين السيد، 33 عامًا، ومحمد ربيع زكي، 35 عامًا، وجميعهم من قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين، بينما أُصيب محمد السعيد الباز السعيد، 35 عامًا، بجرح قطعي في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أودعت الجثامين بمستشفى جمصة تحت تصرف الجهات المختصة.

اقرأ أيضا:

"النار أكلت العربيات".. مصرع 3 شباب في حادث مروع على طريق جمصة



