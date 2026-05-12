إعلان

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق.. "مش هتصدق اللي هيحصلك"

كتب : أسماء العمدة

02:00 ص 12/05/2026

الثوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحرص كثير من الأشخاص على تناول الثوم على الريق يوميا، اعتقادا منهم بقدرته الكبيرة على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، نظرا لاحتوائه على مركبات طبيعية مفيدة للجسم.

يقول الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، عن أبرز الفوائد التي قد يحصل عليها الجسم عند تناول الثوم صباحا على معدة فارغة، إلى جانب بعض التحذيرات المهمة.

وأضاف إن الثوم يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات طبيعية قوية، أبرزها "الأليسين"، التي تلعب دورا مهما في دعم المناعة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

فوائد تناول الثوم على الريق

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن تناول الثوم على الريق قد يساعد في

تعزيز صحة القلب

يساهم الثوم في تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يساعد على دعم صحة القلب والشرايين

تقوية المناعة

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله مفيدا في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

تنظيم ضغط الدم

أشار إلى أن الثوم قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لدى بعض الأشخاص عند تناوله بانتظام.

تحسين الهضم

يساعد الثوم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنشيط حركة الأمعاء، ما يقلل من مشكلات الانتفاخ وعسر الهضم.

المساعدة في ضبط السكر

ولفت إلى أن الثوم قد يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم، خاصة عند اتباع نظام غذائي صحي.

هل توجد أضرار لتناول الثوم على الريق؟

- رائحة فم قوية وغير مرغوبة.

- اضطرابات بالجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

- انخفاض ضغط الدم بشكل زائد في بعض الحالات.

واختتم صلاح:" منع الإفراط في تناول الثوم، والاكتفاء بفص أو فصين يوميا، مع ضرورة استشارة الطبيب لمرضى الضغط أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم، لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة".

اقرأ أيضا:

هل تناول الفواكه والخضراوات يسبب سرطان الرئة؟

بعد تجاهل صداعها لأشهر.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في الدماغ

إذا شعرت بـ هذه العلامة في قلبك.. فأنت مصاب بالسرطان

الثوم لصحة الدورة الدموية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس مطوري العقار: مصر تستحق مكانة ضمن أفضل المقاصد السياحية عالميًا
أخبار العقارات

رئيس مطوري العقار: مصر تستحق مكانة ضمن أفضل المقاصد السياحية عالميًا
"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
زووم

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
زووم

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
أكثروا من شرب المياه والسوائل.. 3 نصائح عاجلة من الأرصاد لـ المواطنين بشأن
أخبار مصر

أكثروا من شرب المياه والسوائل.. 3 نصائح عاجلة من الأرصاد لـ المواطنين بشأن
محمد باقر قاليباف: لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني وأي نهج آخر سيكون
شئون عربية و دولية

محمد باقر قاليباف: لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني وأي نهج آخر سيكون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة