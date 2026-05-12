يحرص كثير من الأشخاص على تناول الثوم على الريق يوميا، اعتقادا منهم بقدرته الكبيرة على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، نظرا لاحتوائه على مركبات طبيعية مفيدة للجسم.

يقول الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، عن أبرز الفوائد التي قد يحصل عليها الجسم عند تناول الثوم صباحا على معدة فارغة، إلى جانب بعض التحذيرات المهمة.

وأضاف إن الثوم يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات طبيعية قوية، أبرزها "الأليسين"، التي تلعب دورا مهما في دعم المناعة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

فوائد تناول الثوم على الريق

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن تناول الثوم على الريق قد يساعد في

تعزيز صحة القلب

يساهم الثوم في تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يساعد على دعم صحة القلب والشرايين

تقوية المناعة

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله مفيدا في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

تنظيم ضغط الدم

أشار إلى أن الثوم قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لدى بعض الأشخاص عند تناوله بانتظام.

تحسين الهضم

يساعد الثوم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنشيط حركة الأمعاء، ما يقلل من مشكلات الانتفاخ وعسر الهضم.

المساعدة في ضبط السكر

ولفت إلى أن الثوم قد يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم، خاصة عند اتباع نظام غذائي صحي.

هل توجد أضرار لتناول الثوم على الريق؟

- رائحة فم قوية وغير مرغوبة.

- اضطرابات بالجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

- انخفاض ضغط الدم بشكل زائد في بعض الحالات.

واختتم صلاح:" منع الإفراط في تناول الثوم، والاكتفاء بفص أو فصين يوميا، مع ضرورة استشارة الطبيب لمرضى الضغط أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم، لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة".

