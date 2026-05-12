أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الـ 33 في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، والتي تعقد في الفترة من 8 وحتى الـ 18 من يونيو المقبل.



وأهابت الوزارة بجميع المديريات التنبيه على الأسماء بضرورة الحضور إلى مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا؛ وذلك لأداء التصفية التحريرية المركزية الخاصة بالمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه لعام 2026م.

