إعلان

"نأسف لكم على الإساءة".. ببجي موبايل تسحب بطاقة "يد القدير" من اللعبة

كتب : وكالات

01:58 م 12/05/2026 تعديل في 02:20 م

ببجي موبايل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الشركة المالكة لـ"لعبة ببجي" موبايل سحب بطاقة "يد القدير" المعروفة أيضًا باسم "يد الجبار"، عقب موجة واسعة من الانتقادات التي وجهها لاعبون مسلمون اعتبروا أن التسمية تحمل إساءة دينية، وذلك بالتزامن مع إطلاق التحديث الجديد للعبة.

وجاءت البطاقة ضمن نظام جمع البطاقات في تحديث "هيروز كراون"، قبل أن تتصاعد مطالبات من لاعبين عبر الصفحات الرسمية للعبة على مواقع التواصل الاجتماعي بإزالتها، معتبرين أن الاسم يرتبط بأحد أسماء الله الحسنى، ما أثار حالة من الغضب والجدل بين المستخدمين.

وفي بيان رسمي نشرته الشركة على صفحات اللعبة العربية بوسائل التواصل الاجتماعي، "أكدت إدارة ببجي موبايل احترامها الكامل لجميع الأديان والثقافات، مشيرة إلى أنها تعاملت بجدية مع ملاحظات اللاعبين وقدمت اعتذارًا واضحًا عن أي إساءة أو انزعاج تسبب فيه العنصر المثير للجدل".

وأضافت الشركة أنها سارعت إلى حذف البطاقة من اللعبة فور تلقي الاعتراضات، مع التأكيد على مراجعة المحتوى مستقبلًا بصورة أكثر دقة، إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق الداخلي لضمان مراعاة الحساسيات الدينية والثقافية المختلفة.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى من نوعها بالنسبة للعبة، إذ سبق أن واجهت ببجي موبايل انتقادات دينية خلال السنوات الماضية.

ففي عام 2024 قدمت الشركة اعتذارًا بعد استخدام الخط العربي بطريقة أثارت اعتراض عدد من اللاعبين المسلمين.

كما أزالت في عام 2020 نمط "الغابة الغامضة" إثر انتقادات مرتبطة بمشاهد اعتبرها بعض المستخدمين مرتبطة بطقوس دينية غير مقبولة.

555555555555555

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ببجي موبايل يد القدير يد الجبار اللاعبون المسلمون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
اقتصاد

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
"النار أكلت العربيات".. الصور الأولى لتفحم سيارتين ووفاة 3 أشخاص في الدقهلية
أخبار المحافظات

"النار أكلت العربيات".. الصور الأولى لتفحم سيارتين ووفاة 3 أشخاص في الدقهلية
من البقر إلى الأفيال.. كيف تسببت الحيوانات في كوارث غير متوقعة؟ (صور)
علاقات

من البقر إلى الأفيال.. كيف تسببت الحيوانات في كوارث غير متوقعة؟ (صور)
موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
رياضة محلية

موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع