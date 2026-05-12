"نأسف لكم على الإساءة".. ببجي موبايل تسحب بطاقة "يد القدير" من اللعبة

أعلنت الشركة المالكة لـ"لعبة ببجي" موبايل سحب بطاقة "يد القدير" المعروفة أيضًا باسم "يد الجبار"، عقب موجة واسعة من الانتقادات التي وجهها لاعبون مسلمون اعتبروا أن التسمية تحمل إساءة دينية، وذلك بالتزامن مع إطلاق التحديث الجديد للعبة.

وجاءت البطاقة ضمن نظام جمع البطاقات في تحديث "هيروز كراون"، قبل أن تتصاعد مطالبات من لاعبين عبر الصفحات الرسمية للعبة على مواقع التواصل الاجتماعي بإزالتها، معتبرين أن الاسم يرتبط بأحد أسماء الله الحسنى، ما أثار حالة من الغضب والجدل بين المستخدمين.

وفي بيان رسمي نشرته الشركة على صفحات اللعبة العربية بوسائل التواصل الاجتماعي، "أكدت إدارة ببجي موبايل احترامها الكامل لجميع الأديان والثقافات، مشيرة إلى أنها تعاملت بجدية مع ملاحظات اللاعبين وقدمت اعتذارًا واضحًا عن أي إساءة أو انزعاج تسبب فيه العنصر المثير للجدل".

وأضافت الشركة أنها سارعت إلى حذف البطاقة من اللعبة فور تلقي الاعتراضات، مع التأكيد على مراجعة المحتوى مستقبلًا بصورة أكثر دقة، إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق الداخلي لضمان مراعاة الحساسيات الدينية والثقافية المختلفة.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى من نوعها بالنسبة للعبة، إذ سبق أن واجهت ببجي موبايل انتقادات دينية خلال السنوات الماضية.

ففي عام 2024 قدمت الشركة اعتذارًا بعد استخدام الخط العربي بطريقة أثارت اعتراض عدد من اللاعبين المسلمين.

كما أزالت في عام 2020 نمط "الغابة الغامضة" إثر انتقادات مرتبطة بمشاهد اعتبرها بعض المستخدمين مرتبطة بطقوس دينية غير مقبولة.