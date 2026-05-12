كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته مديرية أمن القاهرة من مالك مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، أفاد فيه بتعرضه لسرقة على يد 3 أشخاص ملثمين، حيث قاموا بالدخول إلى المصنع وبحوزتهم أسلحة بيضاء، واعتدوا على العاملين وقاموا بتقييدهم، وسرقة مبلغ مالي منه.

تحديد وضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم سيدة ونجلتها تعملان بالمصنع، وخطيب الثانية وصديقه وسائق السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم.

مضبوطات واعترفـات

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على 5 شاشات هواتف محمولة، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي من متحصلات السرقة، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

مفاجأة تهريب الهواتف داخل صفائح الجبن

وأقرت المتهمتان بأنهما خططتا للواقعة بعد علمهما بقيام المُبلغ بتهريب هواتف محمولة وشاشاتها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة داخل صفائح الجبن، عبر إحدى شركات الشحن.

اعترافات جديدة من المجني عليه

وبإعادة مناقشة المجني عليه، أقر بأنه لم يُبلغ عن جميع الأموال المسروقة في البداية خوفًا من المساءلة القانونية، لاعترافه بقيامه بعمليات تهريب غير قانونية للهواتف داخل صفائح الجبن.

ضبط باقي المضبوطات

كما أضاف أنه عقب الواقعة قام بنقل باقي الهواتف والشاشات إلى مسكنه، خشية ضبطها، وتم بإرشاده ضبط 36 هاتفًا محمولًا و25 شاشة هواتف محمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.