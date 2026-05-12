اقتصادية الشيوخ تطالب بمراجعة تسعير رحلات الطيران وتعزيز تنافسية القطاع

كتب : نشأت حمدي

02:15 م 12/05/2026

مجلس الشيوخ

طالبت النائبة أماني فاخر وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بمراجعة عملية التسعير لأسعار رحلات الطيران .

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة ملف تطوير المطارات وشركة مصر الطيران برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور وزير الطيران المدني :أن تطوير المطارات المصرية لا يقتصر على زيادة الإنشاءات، وإنما يهدف إلى تحويلها إلى مراكز إقليمية متكاملة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً.

وأشارت النائبة الدكتورة أماني فاخر أن الدولة المصرية معنية بتطوير وسائل النقل، لافته إلى ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص للحفاظ على الأسواق الصاعدة وتنشيط سياحة الترانزيت، بما يجعل مصر محطة محورية وليست مجرد نقطة عبور.

وأوضحت أن من بين المقترحات إنشاء مطارات متخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة، مؤكدة أن الأهم يبقى منظومة التسعير، يتوقف نجاح التطوير على مراجعتها.

مجلس الشيوخ تطوير المطارات مصر للطيران

