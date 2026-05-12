بالصور.. محمد رياض يشارك في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

كتب : مروان الطيب

02:07 م 12/05/2026
    محمد رياض يشارك بجنازة الراحل عبدالرحمن أبوزهرة
    جنازة الراحل عبدالرحمن أبوزهرة

تصوير- هاني رجب:

حضر منذ قليل الفنان محمد رياض جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبوهرة، التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواه الأخير، وسط حضور الأسرة والأصدقاء المقربين.

وظهر محمد رياض متأثرا برحيل الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

كما شهدت الجنازة حضور عدد من النجوم هم الفنان جمال عبد الناصر، الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان مفيد عاشور، الفنانة وفاء مكي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان أشرف زكي وآخرون.

جثمان عبدالرحمن أبو زهرة يمر من أمام المسرح القومي تنفيذا لوصيته

ومر جثمان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة من أمام المسرح القومي وذلك تنفيذا لوصيته، قبل تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

رحيل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة


ورحل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وبعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
