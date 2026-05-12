حزب الله: لن نترك الميدان وسنجعل المواجهة جحيماً على إسرائيل

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيواصل المواجهة مع إسرائيل، مشدداً على رفض الاستسلام أو التخلي عن الميدان، في ظل التصعيد العسكري المستمر في لبنان.

وقال قاسم إن حزب الله يواجه ما وصفه بـ"عدوان إسرائيلي أمريكي" يهدف إلى إخضاع لبنان وتحويله إلى جزء مما سماه "إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أن الحزب لن يخضع لهذا الواقع وسيستمر في الدفاع عن لبنان.

وأضاف أن الحزب لن ينسحب من الميدان، متوعداً بتحويل المواجهة إلى "جحيم" بالنسبة لإسرائيل.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يمثل، بحسب وصفه، "الورقة الأقوى" القادرة على إيقاف الحرب.

ودعا قاسم إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة، معتبراً أنها تمنح إسرائيل مكاسب سياسية وتقدم من خلالها السلطة اللبنانية "تنازلات مجانية".

كما شدد على أن ملف السلاح والمقاومة وتنظيم الشؤون الداخلية اللبنانية يبقى شأناً داخلياً، مؤكداً عدم وجود أي علاقة لأي طرف خارجي بهذه الملفات.