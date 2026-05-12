يؤثر الضوء بشكل مباشر على جودة النوم وصحة الدماغ، لذلك ينصح الخبراء بالنوم في غرفة مظلمة للحصول على راحة أفضل وتعزيز وظائف العقل والجسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "Healthline"، إن النوم في الظلام لا يساعد فقط على الاسترخاء، بل ينعكس أيضا على صحة المخ والحالة النفسية والتركيز خلال اليوم.

- زيادة إنتاج هرمون الميلاتونين

يساعد الظلام على تحفيز الدماغ لإفراز هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن تنظيم النوم، ما يساهم في الحصول على نوم عميق وهادئ.

- تحسين جودة النوم

عند النوم في غرفة مظلمة، تقل فرص الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، وهو ما يمنح العقل فرصة أفضل للراحة واستعادة النشاط.

- تعزيز الذاكرة والتركيز

أن النوم الجيد في بيئة مظلمة يساعد الدماغ على تنظيم المعلومات وتقوية الذاكرة وتحسين القدرة على التركيز والانتباه.

- تقليل التوتر والإجهاد

يساعد الظلام على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل مستويات التوتر، ما ينعكس إيجابيا على الحالة النفسية والمزاج.

- دعم صحة الدماغ على المدى الطويل

النوم الجيد في الظلام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض المشكلات المرتبطة بوظائف الدماغ واضطرابات النوم مع التقدم في العمر.

نصائح طبية مهمة للحصول على نوم أفضل وهادئ

1- إطفاء الأنوار قبل النوم

2- تجنب استخدام الهاتف المحمول في السرير

3- استخدام ستائر تمنع تسرب الضوء

4- الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة يوميا

