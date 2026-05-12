حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة، اليوم، على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ذروة الموجة الحارة اليوم

أشارت الهيئة، في بيان، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 39 درجة مئوية، فيما تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في الظل بمحافظات جنوب البلاد.

وناشدت الهيئة، المواطنين، ضرورة اتباع عدد من الإرشادات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري، والتي تشمل:

- شرب كميات كافية من السوائل، خاصة المياه.

- تجنب الوقوف المباشر تحت أشعة الشمس، خصوصًا خلال فترات الذروة.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة للمساعدة على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.