شهدت عملية حجز تذاكر إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، غضب جماهير الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، بسبب صعوبات تقنية واجهت الجماهير عبر منصة “تذكرتي”.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 46,200 مشجع للمباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، بواقع 44,200 لمشجعي الزمالك و2000 لجماهير الفريق الجزائري، وسط توقعات بحضور جماهيري كثيف لدعم الفريق الأبيض في مهمته القارية.

معاناة جماهير الزمالك

وفوجئت جماهير الزمالك بصعوبة بالغة في الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني وإتمام عملية شراء التذاكر، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بسرعة التدخل لحل الأزمة وتمكين الجماهير من حضور اللقاء الحاسم.

شركة تذكرتي تعلن التصعيد

وفي أول تعليق رسمي، أكدت شركة تذكرتي أن المنصة تعرضت لهجوم إلكتروني من نوع “DDos Attack”، تسبب في تعطيل الخدمة مؤقتًا وزيادة الضغط على خوادم التشغيل.

وأضافت الشركة، في بيان رسمي، أنها اتخذت إجراءات تقنية عاجلة لتحجيم الهجوم، تضمنت حجب العناوين المرتبطة بمصدر الاختراق، إلى جانب البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الهجوم الإلكتروني.

كما كشفت الشركة عن خطة لتطوير شامل لمنظومة الحجز الإلكتروني عقب نهاية الموسم الجاري، بهدف تقديم خدمة أكثر كفاءة واستقرارًا مع انطلاق الموسم الجديد، موجهة الشكر للجماهير على تفهمها ودعمها المستمر.

الزمالك يخسر من اتحاد العاصمة

على الجانب الفني، يدخل الزمالك مباراة العودة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما خسر لقاء الذهاب أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ليصبح الفريق مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري.

