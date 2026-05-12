مع سعاد حسني وأحمد زكي..20 صورة للراحل عبد الرحمن أبو زهرة

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 12/05/2026
    الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس التصوير
    الراحل عبد الرحمن أبو زهرة في فترة الشباب
    عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
    عبد الرحمن أبو زهرة في دور المعلم سردينة
    عبد الرحمن أبو زهرة مع سعاد حسني
    عبد الرحمن أبو زهرة مع تيم حسن
    عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس التصوير
    عبد الرحمن أبو زهرة مع الراحل هشام سليم
    عبد الرحمن أبو زهرة مع أحمد زكي
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس فيلم انت عمري
    عبد الرحمن أبو زهرة مع منةشلبي والراحل هشام سليم
    عبد الرحمن أبو زهرة في بداياته الفنية
    الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس التصوير
    الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
    الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة سعاد حسني
    عبد الرحمن أبو زهرة مع منةشلبي
    الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
    عبد الرحمن أبو زهرة (2)
    عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على جميع الشعب المصري والعربي إلى جانب مختلف المجالات سواء الفنية والثقافية أو حتى الرياضية والسياسية، على رحيل أحد أهم نجوم السينما والدراما التلفزيونية، بعد أن أفنى عمره مخلصا عاشقا للفن.

وتعاون الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة طوال مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة، مع عدد كبير من ألمع النجوم وكان ركيزة أساسية لنجاح أي عمل يشارك في بطولته كان أبرزها مع النجم الراحل نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ودوره الشهير "المعلم سردينة" وأصبح من أشهر الشخصيات في تاريخ الدراما المصرية.

رحل عبد الرحمن أبو زهرة عن عالمنا وسط حالة من الحزن انتابت الوسط الفني، وقام بنعيه عدد كبير من أبرز النجوم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأوساط السياسية والرياضية الذين أعربوا عن حزنهم لفقدان قيمة فنية لن تتكرر.
ويضم التقرير التالي مجموعة صور للفنان الكبير مع نجوم الفن من بينهم أحمد زكي وسعاد حسني وهشام سليم وغيرهم.

موعد ومكان صلاة الجنازة

سيتم تشييع جثمان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان العزاء

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

اخر مشاركات عبد الرحمن على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات عبدالرحمن على شاشة السينما بفيلم "خيال ماتة" عام 2019 بطولة النجم أحمد حلمي
تدور أحداث العمل حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.
وشارك ببطولة الفيلم كل من من شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، سامي مغاوري، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

مع سعاد حسني وأحمد زكي..20 صورة للراحل عبد الرحمن أبو زهرة
