رحل عن عالمنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على جميع الشعب المصري والعربي إلى جانب مختلف المجالات سواء الفنية والثقافية أو حتى الرياضية والسياسية، على رحيل أحد أهم نجوم السينما والدراما التلفزيونية، بعد أن أفنى عمره مخلصا عاشقا للفن.

وتعاون الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة طوال مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة، مع عدد كبير من ألمع النجوم وكان ركيزة أساسية لنجاح أي عمل يشارك في بطولته كان أبرزها مع النجم الراحل نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ودوره الشهير "المعلم سردينة" وأصبح من أشهر الشخصيات في تاريخ الدراما المصرية.

رحل عبد الرحمن أبو زهرة عن عالمنا وسط حالة من الحزن انتابت الوسط الفني، وقام بنعيه عدد كبير من أبرز النجوم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأوساط السياسية والرياضية الذين أعربوا عن حزنهم لفقدان قيمة فنية لن تتكرر.

ويضم التقرير التالي مجموعة صور للفنان الكبير مع نجوم الفن من بينهم أحمد زكي وسعاد حسني وهشام سليم وغيرهم.

موعد ومكان صلاة الجنازة

سيتم تشييع جثمان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان العزاء

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

اخر مشاركات عبد الرحمن على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات عبدالرحمن على شاشة السينما بفيلم "خيال ماتة" عام 2019 بطولة النجم أحمد حلمي

تدور أحداث العمل حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.

وشارك ببطولة الفيلم كل من من شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، سامي مغاوري، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

