العناية بالشعر لا تقتصر على المنتجات الخارجية فقط، بل يؤدي النظام الغذائي دورا كبيرا في تعزيز صحته وكثافته.

فيما يلي، أبرز 6 أطعمة تحتوي على عناصر غذائية ضرورية لتقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه بشكل أسرع وأقوى، وفقا لموقع "verywellhealth".

كيف تعزز الأسماك الدهنية نمو الشعر؟

تشمل الأسماك الدهنية مثل السلمون، الرنجة، والماكريل، وتتميز باحتوائها على أحماض أوميجا-3 الدهنية، البروتين، السيلينيوم، وفيتامينات B وD3، هذه العناصر تساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف وتقليل الالتهابات، ما يدعم نمو شعر صحي وكثيف.

لماذا يُعتبر البيض مفيدا لصحة الشعر؟

يحتوي البيض على البروتين، البيوتين، الحديد، والكولين، بالإضافة إلى فيتامينات A وD وB12، واللوتين والزياكسانثين المضادين للأكسدة، ما يجعله طعاما مفيدا لصحة الشعر.

ما دور المكسرات والبذور في تقوية الشعر؟

المكسرات والبذور تحمي الشعر من التلف بفضل محتواها العالي من فيتامين E، الزنك، والدهون الصحية؛ إذ يعمل فيتامين E كمضاد أكسدة يحمي بصيلات الشعر من التلف التأكسدي، بينما يدعم الزنك نمو الشعر وإصلاح خلايا فروة الرأس، وتحافظ الدهون الصحية على ترطيب الفروة وتقليل تكسر الشعر.

كيف يدعم الأفوكادو نمو الشعر؟

يحتوي الأفوكادو على فيتامين E، حمض الفوليك، النياسين، المغنيسيوم، وفيتامين C، هذه العناصر تدعم نمو الشعر وتحميه من التساقط، كما أن نقص حمض الفوليك يرتبط بتساقط الشعر.

لماذا يعد الفلفل الحلو مفيدا للشعر؟

الفلفل الحلو من المصادر الغنية بفيتامين C وA والبيوتين، وهي عناصر أساسية لتقوية الشعر والحفاظ على لونه ولمعانه.

ما فوائد الزبادي لصحة الشعر؟

الزبادي، خاصة اليوناني، مصدرا ممتازا للبروتين وفيتامينات B والسيلينيوم وفيتامين D، كما يوفر ضعف كمية البروتين مقارنة بالزبادي العادي، إذ تحتوي العبوة الواحدة على حوالي 20 جرام بروتين، ما يعزز صحة الشعر ونموه.

اقرأ أيضا:

خطوات أساسية للعناية بالشعر مع تغير الفصول

ماذا يفعل القرنفل بالبشرة والشعر؟.. 4 فوائد مذهلة

للتخلص من القشرة.. خطوات بسيطة تعيد صحة فروة رأسك





