إعلان

5 فوائد مذهلة لشرب عصير الكرفس.. مفاجأة

كتب : أسماء مرسي

10:00 ص 11/05/2026

شرب عصير الكرفس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عصير الكرفس ليس مجرد مشروب منعش، بل مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة القلب، وتحسن الهضم، وتدعم ترطيب الجسم.

فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول عصير الكرفس، وفقا لموقع "Verywell Health".

كيف يساعد عصير الكرفس على خفض ضغط الدم؟

تعمل المركبات النباتية في عصير الكرفس، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، على دعم صحة الأوعية الدموية والمساعدة في خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية وآمنة.

تقليل الالتهابات

الكرفس غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد على تقليل الالتهابات داخل الجسم وتعزز صحة الخلايا، كما أن هذه المركبات تحمي الأعضاء الحيوية من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتدعم جهاز المناعة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ترطيب الجسم

يحتوي هذا العصير على حوالي 95% ماء، إضافة إلى البوتاسيوم المهم لترطيب الخلايا، كما يساعد محتواه العالي من الماء والمعادن الأساسية على دعم ترطيب الجسم، ما يجعله خيارا ممتازا خاصة في الأيام الحارة أو بعد التمرين.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يؤدي تناوله بانتظام إلى تحسين الهضم وتقليل الإمساك، كما تساعد الألياف الموجودة فيه على تعزيز صحة الأمعاء والحفاظ على حركة منتظمة للجهاز الهضمي.

تحسين مستويات السكر في الدم

يحتوي الكرفس على مركب الفلافونويد "اللوتولين"، التي يعمل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين استخدام الجسم للسكر، ما يجعله مفيدا في للوقاية من مرض السكري.

ما القيمة الغذائية لعصير الكرفس؟

المكونات الغذائية الأساسية: الكربوهيدرات الأعلى، ثم البروتين، مع نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية.

الفيتامينات والمعادن: بوتاسيوم، كالسيوم، فيتامينات أ، ج، ك، وحمض الفوليك.

الفلافونويدات: أبيجينين، لوتولين، وحمض الكوماريك، والتي تمنح فوائد مضادة للأكسدة.

اقرأ أيضا:

يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

دراسة تحذر: عصير الفاكهة ليس صحيًا كما تعتقدين

عصير يساعد في ضبط ضغط الدم وتقليل الالتهابات.. لايفوتك



الكرفس الضغط الالتهابات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا
زووم

من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا
تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
سينما

تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
شئون عربية و دولية

إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين

بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟
رياضة محلية

بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟