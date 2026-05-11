عصير الكرفس ليس مجرد مشروب منعش، بل مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة القلب، وتحسن الهضم، وتدعم ترطيب الجسم.

فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول عصير الكرفس، وفقا لموقع "Verywell Health".





كيف يساعد عصير الكرفس على خفض ضغط الدم؟

تعمل المركبات النباتية في عصير الكرفس، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، على دعم صحة الأوعية الدموية والمساعدة في خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية وآمنة.

تقليل الالتهابات

الكرفس غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد على تقليل الالتهابات داخل الجسم وتعزز صحة الخلايا، كما أن هذه المركبات تحمي الأعضاء الحيوية من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتدعم جهاز المناعة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ترطيب الجسم

يحتوي هذا العصير على حوالي 95% ماء، إضافة إلى البوتاسيوم المهم لترطيب الخلايا، كما يساعد محتواه العالي من الماء والمعادن الأساسية على دعم ترطيب الجسم، ما يجعله خيارا ممتازا خاصة في الأيام الحارة أو بعد التمرين.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يؤدي تناوله بانتظام إلى تحسين الهضم وتقليل الإمساك، كما تساعد الألياف الموجودة فيه على تعزيز صحة الأمعاء والحفاظ على حركة منتظمة للجهاز الهضمي.

تحسين مستويات السكر في الدم

يحتوي الكرفس على مركب الفلافونويد "اللوتولين"، التي يعمل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين استخدام الجسم للسكر، ما يجعله مفيدا في للوقاية من مرض السكري.

ما القيمة الغذائية لعصير الكرفس؟

المكونات الغذائية الأساسية: الكربوهيدرات الأعلى، ثم البروتين، مع نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية.

الفيتامينات والمعادن: بوتاسيوم، كالسيوم، فيتامينات أ، ج، ك، وحمض الفوليك.

الفلافونويدات: أبيجينين، لوتولين، وحمض الكوماريك، والتي تمنح فوائد مضادة للأكسدة.

