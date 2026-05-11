قياس ضغط الدم بدقة هو خطوة أساسية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن بعض العادات اليومية تؤثر على دقة القراءات وتجعل النتائج غير موثوقة.

فيما يلي، 5 أخطاء شائعة تؤثر على قراءات ضغط الدم، وفقا لموقع "m24".

ما الأخطاء التي تؤثر على قياس ضغط الدم؟

أوضح الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي أمراض القلب الروسي، أن هناك عدة أخطاء شائعة، وتشمل:

ارتداء جهاز القياس فوق الملابس

يجب وضع جهاز قياس ضغط الدم مباشرة على الجلد، لأن الملابس تغير قراءة ضغط الدم.

القياس أثناء المرض أو التوتر

قياس ضغط الدم فور الشعور بالمرض أو التوتر يعطي نتائج مبالغ فيها، لذا يوصى بالجلوس خمس دقائق على الأقل قبل القياس وتهدئة النفس.

نصائح للحصول على قراءات دقيقة

ينصح الأطباء باتباع جدول قياس ثابت، مع الالتزام بنفس الوقت صباحا ومساء، لتقليل التوتر وتحقيق روتين دقيق للجسم، من الأفضل:

أخذ ثلاث قراءات متتالية على كلا الذراعين وحساب المتوسط.

بعد فترة، يمكن الاكتفاء بالذراع التي سجلت أعلى قراءة.

قياس ضغط الدم بانتظام ضروري لكل من يعاني أو يشتبه بإصابته بارتفاع الضغط.

اختيار جهاز قياس مناسب للضغط

يشير الطبيب إلى أن أجهزة قياس ضغط الدم المعصمية مناسبة فقط لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما، بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر في الأوعية الدموية، كما أن الأجهزة المزودة بالكفة التقليدية على الذراع توفر قراءات أكثر موثوقية.

متى يجب الاتصال بالإسعاف فورا؟

يجب الاتصال بالإسعاف فورا في حالتين:

ظهور أعراض مصاحبة لارتفاع ضغط الدم، مثل الصداع أو الغثيان.

ارتفاع الضغط أثناء تناول أدوية لتخفيضه، مما يستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

