قشر التفاح كنز غذائي مليء بالفوائد المهمة لصحة الجسم، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم فوائد قشر التفاح، وفق ما كشف الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لـ "مصراوي".

هل يحتوي قشر التفاح على ألياف تساعد في تحسين الهضم؟

قشر التفاح غني بالألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، وهي نوع لا يهضمه الجسم بشكل كامل، بل يمر عبر الجهاز الهضمي دون أن يتكسر مثل السكريات أو الدهون، ورغم ذلك، يؤدي دورا مهما في دعم عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء.

هل يشكل قشر التفاح ضرر على المعدة؟

قشر التفاح ليس ضار ويساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.

ما هي الحالات التي يسبب فيها قشر التفاح مشكلات صحية؟

-مرضى القولون الحساس يتسبب لهم قشر التفاح في الإصابة بالانتفاخ أو الغازات.

-إذا كان الشخص يعاني من حساسية المعدة، فقد يسبب القشر الشعور بعدم الراحة.

-إذا لم يغسل التفاح جيدا فقد تبقى على سطحه بقايا من المبيدات الحشرية المستخدمة أثناء الزراعة، لذا يجب تنظيفه جيدا قبل التناول.

هل تحتوي قشور التفاح على مضادات أكسدة تحمي الجسم من الأمراض؟

تحتوي قشور التفاح على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويدات والأنثوسيانينات، مما يساعد على مكافحة الجذور الحرة والوقاية من تلف الخلايا والأمراض المزمنة وتقليل الالتهاب والشيخوخة

هل الألياف في التفاح تحسن صحة الأمعاء؟

يرتبط تناول الألياف الغذائية بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية.

كما يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في قشور التفاح على التحكم في الشهية وتحسين صحة الأمعاء .

كيف يساعد قشر التفاح على دعم الهرمونات وتقليل الالتهابات؟

يسهم الكلوروفيل الموجود في قشور التفاح على الحماية من المركبات الكيميائية التي تخل بتوازن الهرمونات، مما يساعد على الوقاية من الالتهابات ودعم صحة الهرمونات.

هل قشور التفاح تقلل الالتهابات وتحمي الدماغ من الأمراض العصبية؟

تساعد قشور التفاح في مكافحة الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، والوقاية من مرض الزهايمر وباركنسون والسكتة الدماغية.

كما تحتوي قشور التفاح على الكيرسيتين المضاد للأكسدة، وهو أحد مركبات الفلافونويد التي يمكنها تقليل الالتهاب العصبي وحماية الدماغ.

هل تساعد مضادات الأكسدة في قشور التفاح على تقليل الإصابة بالسرطان؟

الإجهاد التأكسدي هو اختلال التوازن بين الجزيئات المستقرة وغير المستقرة في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

لكن يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في قشور التفاح أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتلف الخلايا المرتبط بالإجهاد التأكسدي واستعادة التوازن الداخلي للجسم.

اقرأ أيضا:

تدعم القلب والدماغ.. 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

تناول حبة واحدة من التفاح الأحمر وشاهد تأثيرها على صحة جسمك



