يرى كثيرون أن البكاء وسيلة لتفريغ المشاعر والتخفيف من الضغوط النفسية، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن الأمر أكثر تعقيدا مما نعتقد، فحسب نتائج نشرت في مجلة Collabra: Psychology، لا يؤدي ذرف الدموع دائمًا إلى تحسين المزاج على المدى الطويل، إذ تعتمد فوائده العاطفية بشكل كبير على السبب الذي يدفع الشخص للبكاء.

دراسة في الحياة اليومية لكشف فوائد البكاء



ابتعد الباحثون عن التجارب المخبرية التقليدية، التي غالبا ما تعطي نتائج غير دقيقة، وراقبوا المشاركين في بيئاتهم الطبيعية، فالكثيرون قد يقمعون دموعهم في المختبر، أو يخطئون في تذكر مشاعرهم بعد أيام، بحسب موقع psypost.

وتتبع الباحثون 106 بالغًا من النمسا وألمانيا لمدة أربعة أسابيع باستخدام تطبيق على هواتفهم الذكية، وسجل المشاركون كل نوبة بكاء فور حدوثها، بما في ذلك السبب، الشدة، والمدة، بالإضافة إلى تقييم مشاعرهم الإيجابية والسلبية قبل وبعد 15 و30 و60 دقيقة، كما أتموا استبيانات يومية للتأكد من عدم تفويت أي نوبات.

نتائج الدراسة: البكاء العاطفي شائع لكنه ليس دائم الفعالية



نحو 87% من المشاركين بكوا مرة واحدة على الأقل خلال فترة الدراسة، بمتوسط خمس نوبات لكل شخص، وبلغت إجمالي النوبات المبلغ عنها 315 نوبة فورية، إضافة إلى 300 نوبة تم تذكرها لاحقا في الاستبيانات المسائية، وبكت النساء أكثر من الرجال، بمتوسط 6 نوبات خلال الشهر، مقارنة بأقل من 3 للرجال، وكانت نوباتهن أطول وأكثر شدة.

هل أسباب البكاء تختلف بين الجنسين؟



النساء أكثر عرضة للبكاء بسبب الشعور بالوحدة أو الخلافات الشخصية، بينما الرجال يميلون للبكاء استجابة لمشاعر العجز أو عند مشاهدة محتوى إعلامي مؤثر مثل الأفلام الحزينة، بينما كان السبب الأكثر شيوعا للبكاء بين المشاركين كان مشاهدة وسائل الإعلام.

البكاء لا يخفف المشاعر السلبية دائما



يعتمد البكاء بشكل كامل على السبب، فالبكاء بسبب الإرهاق أو الوحدة أدى إلى انخفاض كبير في المشاعر الإيجابية وارتفاع في المشاعر السلبية، واستمر هذا التأثير لساعات وربما لبقية اليوم.

أما البكاء الناتج عن مشاهدة فيلم حزين أو محتوى إعلامي قد يساعد على تهدئة الشخص تدريجيا خلال ساعة.

بينما دموع الفرح لم تحدث تأثيرا فوريا كبيرا على المزاج، لكن ساعدت على تقليل المشاعر السلبية بعد حوالي 15 دقيقة.

بينما البكاء بسبب الشعور بالعجز تسبب في انخفاض مؤقت للمشاعر الإيجابية، لكنها عادت إلى طبيعتها سريعا خلال 15 دقيقة.

