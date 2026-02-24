يبحث الكثيرون عن مشروبات غنية بمضادات الأكسدة لتعزيز الصحة العامة، وعلى الرغم من أن الشاي الأخضر يشتهر بفوائده، هناك مجموعة من المشروبات الأخرى التي توفر خصائص مشابهة وتدعم الجسم ضد الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وفقا لموقع ""VeryWellHealth".

الشاي الأسود

يحتوي على البوليفينولات، وهي مركبات تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب، تختلف مستويات مضادات الأكسدة بحسب نوع الأوراق وطرق الزراعة والمعالجة، ما يجعله خيارا جيدا لمن يرغب في تنويع مصادره.

القهوة

من أغنى المصادر بالبوليفينولات، مثل حمض الكلوروجينيك، الذي يسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي.

عصير الرمان

يتميز الرمان بمركبات قوية مثل "البونيكالاجين" و"حمض الإيلاجيك"، المرتبطة بخفض مؤشرات الالتهاب ودعم صحة القلب، كما تشير الدراسات إلى أن تناوله يسهم في خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

عصير الشمندر

الشمندر غني بالبيتالينات والبوليفينولات، وله خصائص مضادة للالتهاب، ويرتبط تناوله بتحسين الأداء الرياضي ودعم صحة الأوعية الدموية.

عصير البرتقال الطبيعي

مصدرا رئيسيا لفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي، كما يحتوي على فلافونويدات مثل الهسبيريدين، لذا يُنصح باختيار العصير الطبيعي 100% دون إضافة سكر لتحقيق أقصى فائدة صحية.

عصائر الفواكه والخضروات الطازجة

توفر العصائر المصنوعة من فواكه وخضروات كاملة مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة، خاصة عند اختيار العصائر غير المحلاة.

اقرأ أيضا:

أخطرها السرطان.. 10 أسباب لـ التعرق في الليل

"فاكهة الماء".. كيف يؤثر الخيار على المثانة والكلى؟

بطريقة طبيعية وآمنة.. أفضل 5 فواكه تساعد على إنقاص الوزن

احترس.. طنين الأذن يكشف عن مشكلات صحية خطيرة

كيف يؤثر الطقس البارد على الحالة المزاجية؟