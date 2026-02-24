عادة ما ترتبط الكثير من حالات الصداع والإجهاد والإمساك أثناء الصيام في رمضان، بسوء توزيع السوائل خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

وقدم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، مجموعة من الإرشادات الصحية لتنظيم شرب المياه خلال شهر رمضان.

وقال صلاح في تصريحات لمصراوي، إن الخطأ الأكثر شيوعا هو شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة عند الإفطار، موضحا أن الجسم لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل، بل يتخلص من جزء كبير سريعا عبر البول، وبالتالي لا يتحقق الترطيب الفعلي.

وأوضح أن المعدة بعد الصيام تكون منكمشة نسبيا، وشرب الماء بكثرة وبسرعة يسبب تمددها المفاجئ، ما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والانتفاخ واضطراب الهضم، وقد يخفف تركيز العصارة الهاضمة مؤقتا ويؤثر على عملية الهضم.

وبين أن القواعد الصحيحة لشرب الماء في رمضان دون الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، تشمل:



1- البدء بكميات صغيرة



تناول كوب ماء واحد عند أذان المغرب، ثم الانتظار بضع دقائق قبل استكمال الإفطار.



2- توزيع الماء على ساعات الليل



الأفضل شرب كوب ماء كل 30–45 دقيقة من الإفطار وحتى السحور بدلا من شربه دفعة واحدة.



3- الكمية المناسبة يوميا



يحتاج أغلب البالغين من 2 إلى 3 لترات من السوائل يوميا، تزيد مع ارتفاع الحرارة أو المجهود البدني.

4- لا تؤجل الماء للسحور فقط



شرب أغلب الكمية قبل النوم أو عند السحور لا يمنع العطش؛ لأن الكلى تطرح الفائض سريعا.



5- تجنب الماء المثلج جدا



الماء شديد البرودة قد يسبب تقلصات بالمعدة ويبطئ الهضم، والأفضل الماء الفاتر أو المعتدل.



6- اشرب قبل النوم بساعة



يساعد ذلك على تحسين توازن السوائل دون التسبب في الاستيقاظ المتكرر ليلا.



7- احرص على كوبين في السحور



يساعد ذلك على تقليل تركيز البول وتقليل فرص الجفاف خلال ساعات الصيام

.

مشروبات لا تعوض الماء



وأشار إلى أن الشاي والقهوة والمشروبات الغازية لا تحتسب ضمن الحصة المائية، لاحتوائها على الكافيين أو السكريات، ما يزيد إدرار البول ويعزز الشعور بالعطش.



وأكد أن الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال والخيار يمكن أن تدعم الترطيب، لكنها لا تغني عن شرب الماء نفسه، مشددا على أن توزيع السوائل هو العامل الأهم للحفاظ على نشاط الجسم وتقليل الصداع والإمساك خلال رمضان.

اقرأ أيضا: بدائل الشاي الأخضر.. 6 مشروبات غنية بمضادات الأكسدة

انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام.. أعراض صامتة يجب مراقبتها

