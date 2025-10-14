أستاذ فقه ينصح: ما تخليش الحزن يسكن في قلبك

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الحزن لا ينبغي أن يتجذر في القلب أو يتحول إلى حالة دائمة تسيطر على حياة الإنسان.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن القرآن الكريم دائمًا ما نهى عن الحزن بقوله تعالى: «ولا تحزنوا» و«لا تحزن»، مشيرًا إلى أن الحزن إذا وُجد يجب ألا يؤثر في القلب، بل يظل عارضًا طبيعيًا في ظاهر الإنسان فقط.

وأكد الدكتور هاني تمام أن المؤمن قد يحزن ويبكي ويتألم في الظاهر، لكن قلبه يظل متعلقًا بالله سبحانه وتعالى، مطمئنًا برضاه وقضائه، مؤمنًا أن ما أصابه هو بتقدير من الله عز وجل.

وأضاف أن المشكلة تظهر عندما يسمح الإنسان للحزن بأن يسيطر عليه ويعيش في دوامة دائمة من الجزع واليأس، مؤكدًا أن الواجب هو تجاوز الحزن سريعًا، والاعتصام بالله، والتوكل عليه، والثقة بأن كل ما يحدث في النهاية لحكمة أرادها الله.

