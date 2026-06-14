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محافظ بورسعيد: انتخاب مجلس جديد لجمعية "النور والأمل" بعد رصد مخالفات

كتب : طارق الرفاعي

07:01 م 14/06/2026

محافظ بورسعيد خلال جولته بالجمعية

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وجه اللواء أركان حرب إبراهيم أبو ليمون، اليوم الأحد، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية "النور والأمل" بحي المناخ، وذلك عقب زيارة مفاجئة أجراها للجمعية، رصد خلالها عددًا من أوجه القصور والإهمال في مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة.

زيارة مفاجئة ورصد أوجه القصور

شدد محافظ بورسعيد على ضرورة إعادة الانضباط وتطوير منظومة العمل داخل الجمعية، بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكانياتها، ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها، مع تعزيز دورها المجتمعي لخدمة أبناء المحافظة.

خطة تطوير شاملة للجمعية

أكد المحافظ أهمية رفع كفاءة وتطوير الجمعية بالكامل، إلى جانب تطوير الأنشطة التشغيلية المختلفة، والتي تشمل المشغل، ومكتبة الطفل، وحضانتي “أطفال الغد” و“الرضا للرضع”، بالإضافة إلى معرض المشغولات اليدوية التي تنفذها السيدات المكفوفات، مع دعم هذه المنتجات لتمكينهن اقتصاديًا.

تطوير دار المغتربات

كما وجّه بتطوير ورفع كفاءة دار المغتربات التابعة للجمعية، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للفتيات المغتربات، بما يضمن مستوى لائقًا من الخدمات والإقامة.

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