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متحدث الكهرباء: خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة لـ45% بحلول عام 2028

كتب : حسن مرسي

06:57 م 14/06/2026

المهندس منصور عبد الغني

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أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 45% بحلول عام 2028.

وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه المشروعات تخضع لمتابعة مستمرة مع تحديد نسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء ودخول القدرات الجديدة للخدمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن عام 2026 شهد دخول مشروع "أبيدوس 1" للخدمة بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات من بطاريات التخزين.

وتابع أن "مشروع أبيدوس 2 سيضيف 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و600 ميجاوات من بطاريات التخزين، وتحالف إنفينيتي حسن علام بمنطقة بنبان سيضيف 200 ميجاوات شمسي و120 ميجاوات بطاريات".

وشدد منصور عبد الغني على أن إجمالي القدرات الجديدة المتوقع إضافتها للشبكة القومية خلال عام 2026 يبلغ نحو 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، إلى جانب 2220 ميجاوات من قدرات تخزين الطاقة عبر البطاريات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الشبكة تضم حاليًا 5916 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، ونسبة مساهمتها ستصل إلى 17.2% بنهاية 2026، ثم 37% خلال 2027، وصولاً إلى 45.9% في 2028.

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منصور عبد الغني طاقة متجددة أبيدوس متحدث الكهرباء

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