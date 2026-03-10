يعاني البعض من مظهر بشرة غير صحي ويبدو عليهم علامات تقدم السن مبكرا، وفي بعض الأحيان قد يبدون أكبر من عمرهم الحقيقي.

عادات يومية تؤثر سلبا على صحة البشرة

وقد يرجع ذلك إلى انتهاجهم لأسلوب حياة خاطئ، واتباعهم لبعض العادات والسلوكيات غير الصحية، ما يؤثر على مظهرهم وصحة بشرتهم بشكل كبير، خاصة تلك العادات التي تحدث في الصباح وفي بداية اليوم، والتي يجب الانتباه إليها وتغييرها على الفور، وفيما يلي نوضح أبرزها.

وبحسب موقع veilcosmetics فإنه هناك 5 عادات صباحية خاطئة يرتكبها الكثيرون، وهي كالتالي:

1-غسل الوجه بالماء الساخن

قد يبدو الأمر مريحا، خاصة في الأشهر الباردة، لكن غسل الوجه بالماء الساخن ربما يكون ضارا، فالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة، مما يضعف حاجز الرطوبة ويجعلها عرضة للاحمرار والتهيج والجفاف، وإذا كنت تستخدمين مكياجا للبشرة الحساسة، فإن هذا الضرر يصبح أكثر وضوحا خلال اليوم.

2-التسرع في خطوات العناية بالبشرة

تحتاج بشرتك إلى وقت لامتصاص السيرومات والمرطبات وواقي الشمس قبل وضع المكياج. وضع كريم الأساس أو خافي العيوب مباشرة بعد العناية بالبشرة قد يؤدي إلى تكتله أو ظهور خطوط أو عدم تجانسه، خاصة عند استخدام منتجات خفيفة الوزن قابلة للتغطية بطبقات متعددة.

3-شرب القهوة قبل الماء

يمنحك الكافيين دفعة مؤقتة من النشاط، ولكنه يسبب الجفاف أيضا. عندما تتجاهل شرب الماء صباحا وتتجه مباشرة إلى القهوة، تفقد بشرتك الترطيب الضروري الذي يحدد نضارتها طوال اليوم. قد تبدو البشرة الجافة باهتة، متقشرة، أو تبرز فيها الخطوط الدقيقة والهالات السوداء.

4-إهمال واقي الشمس في الأماكن المغلقة

إذا كنت تعمل من المنزل أو تقضي معظم يومك في الداخل، فقد يبدو استخدام واقي الشمس غير ضروري. لكن ثبت أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يساهم في الشيخوخة المبكرة وفرط التصبغ، خاصة في البشرة الداكنة. كما أنه يضعف مخزون الكولاجين في بشرتك مع مرور الوقت.

5-الإفراط في التنظيف أو استخدام منتجات قاسية

إذا شعرت بجفاف أو شد أو تهيج في بشرتك صباحا، فقد لا يكون السبب هو الجفاف، بل الإفراط في التنظيف.

ويلجأ الكثيرون إلى استخدام منظفات رغوية قاسية فور استيقاظهم، ظنا منهم أنها تزيل الزيوت أو "تنعش" البشرة. في الواقع، قد تلحقين الضرر بميكروبيوم بشرتك، مما يهيئها لظهور البثور أو زيادة حساسيتها.



