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بالصور.. إخماد حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح منازل بقرية في أسيوط

كتب : محمود عجمي

06:57 م 14/06/2026
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  • عرض 14 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (2)
  • عرض 14 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية
  • عرض 14 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (4)
  • عرض 14 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (5)
  • عرض 14 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (3)
  • عرض 14 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (14)
  • عرض 14 صورة
    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (16)
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (17)
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (20)
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (22)
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    السيطرة-على-حريق-بمخلفات-زراعية-أعلى-أسطح-10-منازل-(10)
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    السيطرة على حريق بمخلفات زراعية أعلى أسطح 10 منازل (7)

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، على حريق اندلع في مخلفات زراعية من “البوص” أعلى أسطح 10 منازل بقرية دير شو التابعة لمركز أبنوب.

تحرك أمني سريع

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ببلاغ من الأهالي بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المركز إلى موقع البلاغ.
دفع سيارات الإطفاء والسيطرة على النيران
دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، حيث تبين من المعاينة الأولية اشتعال النيران في مخلفات زراعية أعلى أسطح المنازل، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

الخسائر والإجراءات القانونية

أسفر الحريق عن احتراق بعض قطع الأثاث وكميات من البوص والتبن، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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حريق مخلفات زراعية حريق منزل الحماية المدنية أبنوب أسيوط

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