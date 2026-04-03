مع تغيرات الطقس المفاجئة بين البرودة والدفء، يزداد اهتمام الكثيرين بالمشروبات الطبيعية التي تدعم المناعة وتمنح الشعور بالدفء.

والقرفة من أبرز هذه الخيارات، لما تحتويه من مركبات فعالة قد تساعد الجسم على التكيف مع هذه التغيرات؛ لكن ماذا يحدث فعليًا عند تناول كوب من القرفة يوميًا؟



ما الذي تحتويه القرفة من عناصر مفيدة؟

بحسب موقع "هيلث لاين"؛ فإن القرفة غنية بمضادات الأكسدة، خاصة مركب "سينامالديهيد" المسؤول عن معظم فوائدها الصحية.

كما تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا، ما يجعلها خيارًا شائعًا في دعم الصحة العامة.



كيف تؤثر القرفة على جهاز المناعة؟

عند شرب كوب من القرفة، يحصل الجسم على مركبات تساعد في تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات.



هذا التأثير يكون مفيدًا خلال التقلبات الجوية التي تزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

هل تساعد القرفة في مقاومة أعراض البرد؟

القرفة مشروب دافئ يمكن أن يساعد في تهدئة الحلق وتحسين الإحساس بالراحة؛ كما أن خصائصها المضادة للبكتيريا قد تساهم في تقليل شدة الأعراض المصاحبة لنزلات البرد.

ماذا يحدث لمستويات السكر في الدم؟

القرفة تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعلها مفيدة خاصة عند تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

هل تؤثر القرفة على الدورة الدموية؟

القرفة تساهم في تحسين تدفق الدم بفضل خصائصها الدافئة، ما يساعد على الشعور بالدفء في الأجواء الباردة، ويعزز من كفاءة الدورة الدموية بشكل عام.



ماذا عن تأثيرها على الهضم؟

يمكن أن تساعد القرفة في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ، حيث تعمل على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة وتهدئة المعدة، خاصة بعد الوجبات الثقيلة.

هل هناك آثار جانبية لتناول القرفة؟

رغم فوائدها، فإن الإفراط في تناول القرفة قد يؤدي إلى تهيج المعدة أو مشاكل صحية بسبب احتوائها على مركبات معينة مثل الكومارين؛ لذلك يُنصح بتناولها بكميات معتدلة.

ما أفضل طريقة لتناول القرفة في الطقس المتقلب؟

يمكن غلي عود من القرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوقها في كوب ماء لمدة 5–10 دقائق، ثم شربها دافئة، ويمكن إضافة العسل أو الزنجبيل لتعزيز الطعم والفائدة.

