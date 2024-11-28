فوائد مذهلة لشرب القرفة على الريق

القرفة، تلك التوابل العطرية ذات اللون البني الداكن، ليست مجرد إضافة لذيذة للأطعمة والمشروبات، بل هي أيضًا كنوز من الفوائد الصحية، وتزداد هذه الفوائد عندما يتم تناولها على الريق.

ووفقا لما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا، إليك بعض أهم الفوائد التي قد تحصل عليه

تنظيم سكر الدم

تحتوي القرفة على مركبات تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري ومن يريدون الوقاية منه.

تعزيز صحة القلب

تساعد القرفة على خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما أنها تساعد على خفض ضغط الدم، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم

تعمل القرفة كمضاد للتشنجات ومضاد للالتهابات، مما يساعد على تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ والغازات.

تقوية الجهاز المناع:

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات.

مقاومة الالتهابات

تمتلك القرفة خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف آلام المفاصل والالتهابات المزمنة.

تحسين المزاج

تساعد القرفة على زيادة مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمزاج، مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب.

اقرأ أيضا:

متى يتحول التهاب الحلق إلى مشكلة صحية تستدعي زيارة الطبيب؟

حتى لو كنت شابا.. 4 أعراض لـ السرطان تستدعي زيارة الطبيب

العروسان نقلا الضيوف بطائرة خاصة.. أغلى حفلات الزفاف في العالم

كوري يتعمد زيادة وزنه لسبب غريب.. ماذا حدث له؟

لماذا نرش الماء على الملابس عند كيها؟.. اكتشف السر وراء هذه العادة