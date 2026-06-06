إعلان

تامر أمين تعليقًا على قضية نخنوع: النيابة هي المؤتمنة على الحق العام

كتب : داليا الظنيني

08:05 م 06/06/2026 تعديل في 08:40 م

صبري نخنوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي تامر أمين، أن بيان النيابة العامة في قضية صبري نخنوخ وضع النقاط فوق الحروف وأظهر أمورًا كثيرة كان الرأي العام يتكهن بها خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن البيان الرسمي الصادر عن النيابة ليس كلامه ولا كلام المجتهدين على مواقع التواصل، بل كلام رسمي إثر تحقيقات مدققة ومفصلة، والنيابة هي المؤتمنة على الحق العام.

وأشار إلى أن النيابة أكدت تزعم صبري نخنوخ وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة، متخذين من شركة أمن وحراسة ستارة لنشاطهم الإجرامي.

وتابع أن "التفتيش أسفر عن ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وأسلحة صوت وضغط هواء و1000 طلقة تقريبًا، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية، وحيوانات برية شرسة".

وشدد تامر أمين على أن فحص هواتف المتهمين كشف تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، مؤكدًا أن النيابة تجري تحقيقات مالية موازية.

وأكد أن كل هذه اتهامات حاليًا، والمحكمة وحدها من ستبت في النهاية إما لصالح المتهمين أو عليهم، مقدمًا التحية للنيابة العامة على بيانها الوافي والشامل، ومؤكدًا أن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عقوبة صبري نخنوخ تامر أمين النيابة العامة أسلحة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
رياضة عربية وعالمية

قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
4 أبراج قادرة على تجاوز الأزمات المالية بذكاء
علاقات

4 أبراج قادرة على تجاوز الأزمات المالية بذكاء
النيابة العامة بعد سقوط إمبراطورية نخنوخ: دولة القانون ماضية في طريقها
حوادث وقضايا

النيابة العامة بعد سقوط إمبراطورية نخنوخ: دولة القانون ماضية في طريقها
ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)
حوادث وقضايا

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)
الذكاء الاصطناعي.. كيف يهدد كأس العالم 2026؟
شئون عربية و دولية

الذكاء الاصطناعي.. كيف يهدد كأس العالم 2026؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ
النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس