أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة تواصل تنفيذ خطط تطوير منظومة النقل العام والخدمات بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام تُعد من أقدم الهيئات الخدمية في مصر.

وأضاف صابر خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نحو مليون راكب يوميًا يستخدمون وسائل النقل التابعة للهيئة، التي تمتلك 2500 أتوبيس، تم تحويل 900 منها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير هيئة النقل العام باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة النقل النظيف، مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات والأتوبيسات الكهربائية.

وتابع أن "الهيئة تتجه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة الدفع المسبق، ومع نهاية عام 2027 هتشتغل كل أتوبيسات هيئة النقل العام بنظام الكارت الذكي".

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على أنه تمت إعادة هيكلة جميع المحصلين العاملين بهيئة النقل العام، مما وفر نحو 36 مليون جنيه سنويًا، دون الاستغناء عن أي من العاملين، فقط إعادة توزيعهم وهيكلتهم داخل أجهزة المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مساجد آل البيت، بهدف وضع هذه المناطق على الخريطة السياحية، مشيرًا إلى أن كوبري السيدة عائشة كان يواجه مخاطر كبيرة وكان معرضًا للانهيار قبل تطويره.