فوائد مذهلة لمشروب القرفة يجب معرفتها
كتب : مصراوي
مشروب القرفة
مشروب القرفة إضافة بسيطة ورواقة للنمط اليومي، تحمل بداخلها، فوائد صحية عديدة بفضل مركباتها الطبيعية الفعالة.
5 فوائد لمشروب القرفة وفق لما جاء في "Healthline".
1- غني بمضادات الأكسدة
تحتوي القرفة على مركّبات نباتية مثل الـ polyphenols التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار التي تُسبّبها الجذور الحرّة.
2- خصائص مضادّة للالتهابات
القرفة تقلل الالتهاب المزمن في الجسم، والذي يُعد عاملاً رئيسياً في كثير من الأمراض.
3- دعم لتنظيم مستويات السكر في الدم
تناول القرفة سواء كمشروب أو مضافًا للطعام يُساهم في تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات السكر الصائم.
4- تقوية صحة القلب والدورة الدموية
القرفة تحسن عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل خفض الكُوليستيرول الضار أو تخفيض ضغط الدم.
5- تحسين الهضم ودعم الأيض
مشروب القرفة يمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء، تقليل الانتفاخ، ودعم عملية الأيض بشكل منظم.