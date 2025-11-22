إعلان

فوائد مذهلة لمشروب القرفة يجب معرفتها

كتب : مصراوي

12:00 م 22/11/2025

مشروب القرفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مشروب القرفة إضافة بسيطة ورواقة للنمط اليومي، تحمل بداخلها، فوائد صحية عديدة بفضل مركباتها الطبيعية الفعالة.

5 فوائد لمشروب القرفة وفق لما جاء في "Healthline".

1- غني بمضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على مركّبات نباتية مثل الـ polyphenols التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار التي تُسبّبها الجذور الحرّة.

2- خصائص مضادّة للالتهابات

القرفة تقلل الالتهاب المزمن في الجسم، والذي يُعد عاملاً رئيسياً في كثير من الأمراض.

3- دعم لتنظيم مستويات السكر في الدم

تناول القرفة سواء كمشروب أو مضافًا للطعام يُساهم في تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات السكر الصائم.

4- تقوية صحة القلب والدورة الدموية

القرفة تحسن عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل خفض الكُوليستيرول الضار أو تخفيض ضغط الدم.

5- تحسين الهضم ودعم الأيض

مشروب القرفة يمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء، تقليل الانتفاخ، ودعم عملية الأيض بشكل منظم.

مشروب القرفة القرفة فوائد القرفة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل