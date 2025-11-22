مشروب القرفة إضافة بسيطة ورواقة للنمط اليومي، تحمل بداخلها، فوائد صحية عديدة بفضل مركباتها الطبيعية الفعالة.

5 فوائد لمشروب القرفة وفق لما جاء في "Healthline".

1- غني بمضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على مركّبات نباتية مثل الـ polyphenols التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار التي تُسبّبها الجذور الحرّة.

2- خصائص مضادّة للالتهابات

القرفة تقلل الالتهاب المزمن في الجسم، والذي يُعد عاملاً رئيسياً في كثير من الأمراض.

3- دعم لتنظيم مستويات السكر في الدم

تناول القرفة سواء كمشروب أو مضافًا للطعام يُساهم في تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات السكر الصائم.

4- تقوية صحة القلب والدورة الدموية

القرفة تحسن عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل خفض الكُوليستيرول الضار أو تخفيض ضغط الدم.

5- تحسين الهضم ودعم الأيض

مشروب القرفة يمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء، تقليل الانتفاخ، ودعم عملية الأيض بشكل منظم.