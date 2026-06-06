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أول تعليق من وزير الصحة على وقائع انتحال صفة أطباء

كتب : حسن مرسي

10:57 م 06/06/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تعمل يوميًا على غلق منشآت غير مرخصة والتحويل للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن انتحال صفة أطباء موجود في كل دول العالم.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزارة تناشد المواطنين عدم الانصياع لإعلانات السوشيال ميديا، والتأكد من ترخيص أي مركز طبي عبر موقع الوزارة.

وأشار وزير الصحة إلى أن قصة الطبيب الذي انتحل صفة جراح قلب منذ 5 سنوات كانت قضية رأي عام كبيرة، والوزارة تغلق يوميًا مراكز تجميل ومراكز "Anti-longevity" غير المرخصة.

وتابع أن "القانون ما فيهوش كلمة تسعير، لكن فيه إفصاح عن الخدمات العلاجية، من حق المواطن يعرف القيمة المالية قبل الإجراء، ولو فيه شكوى الوزارة بتتدخل".

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن مشكلة الإنفاق المرتفع من جيب المواطن موجودة في المحافظات الكبيرة (القاهرة والجيزة والقليوبية) التي لم تدخل التأمين الصحي الشامل بعد.

وأكد وزير الصحة أن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء التي طبقت منظومة التأمين الصحي، اختفى فيها الإنفاق من الجيب، وتشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية المتعاقدة.

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