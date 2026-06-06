يعتقد كثيرون أن الموز الذي تحولت قشرته إلى اللون الداكن أصبح غير صالح للأكل، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن الموز شديد النضج قد يحمل فوائد صحية طالما لم تظهر عليه علامات العفن أو التلف.

هل الموز الأسود آمن للأكل؟

عندما يتحول لون الموز إلى الداكن، فهذا يعني أن ثماره أصبحت أكثر نضجا، حيث تتحول النشويات الموجودة بداخله إلى سكريات بسيطة، ما يجعله أكثر حلاوة وأسهل في الهضم مقارنة بالموز الأصفر الأقل نضجا، وفقا لموقع healthline.

ماذا يحدث للكبد بعد تناول اللون شديد النضج؟

يحتوي الموز الناضج على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تساعد الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو ما قد يساهم في دعم وظائف الكبد والحفاظ على صحة خلاياه ضمن نظام غذائي متوازن.

كما أن احتواءه على الألياف الغذائية يساعد في تحسين عملية الهضم، الأمر الذي ينعكس بشكل غير مباشر على صحة الجسم بشكل عام.

كيف يؤثر الموز شديد النضج على الكليتين؟

يعرف الموز بأنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن مهم للحفاظ على توازن السوائل وتنظيم ضغط الدم، ما يساعد في دعم وظائف الكلى لدى الأشخاص الأصحاء.

لكن في المقابل، ينصح مرضى الكلى المزمنة أو من يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم باستشارة الطبيب قبل الإفراط في تناول الموز، لأن زيادة البوتاسيوم قد تمثل خطرا على بعض الحالات المرضية.

متى يصبح الموز غير صالح للأكل؟

رغم فوائد الموز شديد النضج، فإن وجود رائحة كريهة أو نمو عفن أو خروج سوائل غير طبيعية من الثمرة يعد مؤشرا على فسادها، وفي هذه الحالة يجب التخلص منها وعدم تناولها.

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