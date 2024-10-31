10 فوائد مذهلة لتناول منقوع القرفة صباحا .. تعرف عليه

توفر القرفة فوائد مذهلة على الصحة والتي يمكنها أن تعمل على مكافحة الالتهابات ومضادة للميكروبات، كما تعزز صحة الجهاز الهضمي.

وبحسب ما ذكره موقع Times of India، إليك أبرز الفوائد وتتمثل فيما يلي:

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

وفقًا للخبراء، يساعد ماء القرفة في تنظيم الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهضمية. يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الانزعاج الهضمي والانتفاخ والغازات. تنظيم مستويات السكر في الدم: يقال إن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

2. تعزيز التمثيل الغذائي

ووفقًا للخبراء، من المعروف أن القرفة تزيد من معدل التمثيل الغذائي، مما قد يساعد في التحكم في وزن الجسم وفقدان الدهون. ويقال إن شرب ماء القرفة يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

3. تقليل الالتهاب

وتحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وتخفيف الألم وعدم الراحة المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل أيضًا.

4. مضادات الأكسدة

وثبت أيضًا أن القرفة مليئة بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف، بما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5. حماية القلب

ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لماء القرفة في خفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL والدهون الثلاثية، مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، مما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. تعزيز جهاز المناعة

تساعد الخصائص المضادة للميكروبات للقرفة في محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة. ويقال إن شرب ماء القرفة على معدة فارغة بانتظام يمكن أن يساعد في درء الأمراض.

7. تحسين صحة الدماغ

يقال أيضًا إن القرفة يمكن أن تحسن الوظائف الإدراكية وتحمي من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، لأنها ثبت علميًا أنها تعزز الذاكرة وصحة الدماغ.

8. إنقاص الوزن

ثبت أن القرفة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

9. تعزيز الحالة المزاجية

يمكن لرائحة القرفة أن تخفف من التوتر، مما يساهم في الصحة العقلية بشكل عام.

10. خصائص مضادة للميكروبات

وتتمتع القرفة بخصائص مضادة للميكروبات الطبيعية، وهو ما يمكن أن يساعد في محاربة البكتيريا والفطريات.

الآثار الجانبية المحتملة للقرفة

يمكن أن يعاني بعض الأفراد من ردود فعل تحسسية، مما يؤدي إلى أعراض مثل تهيج الجلد أو صعوبة التنفس. كما أن الجرعات العالية ربما تسبب اضطرابًا في المعدة أو غثيانًا أو إسهالًا. ومن المرجح أن الكميات العالية من "الكومارين" في أنواع معينة من القرفة يمكن أن تتسبب في تلف الكبد وتقرحات الفم وردود الفعل التحسسية. في حين أنها يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، إلا أن تناول الكثير من القرفة قد يسبب نقص السكر في الدم، وخاصة عند الأفراد الذين يتناولون أدوية السكري.

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