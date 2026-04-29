تداول بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، تحليلات غير دقيقة تزعم وجود تأثير سلبي لتناول الفول على الإفطار في خفض معدلات الذكاء، وذلك بالتزامن مع الجدل المثار حول ما يعرف بـ"نظام الطيبات" الذي يتضمن توصيات غذائية مثيرة للجدل من بينها الامتناع عن الفول.

حقيقة ارتباط الفول بمعدلات الذكاء

وأكد الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس علمي، واصفا إياها بأنها مجرد افتراضات غير دقيقة لا يدعمها أي دليل طبي.

وأوضح "كامل" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الفول من الأغذية الأساسية في عدد من الثقافات حول العالم، مشيرا إلى أن شعوبا تعتمد على النظم النباتية بشكل شبه كامل – مثل بعض المجتمعات في الهند – ما زالت تتمتع بمعدلات طبيعية ومرتفعة من الذكاء والتحصيل العلمي.

ولفت إلى أن التاريخ المصري نفسه يقدم نماذج لعلماء ومفكرين بارزين اعتمدوا في غذائهم على أطعمة بسيطة، من بينها الفول، مستشهدا بأسماء مثل العالم الراحل أحمد زويل والأديب نجيب محفوظ.

الفول لا علاقة له بمعدلات الذكاء

وشدد أستاذ المخ والأعصاب على أن الفول لا علاقة له بمعدلات الذكاء، موضحا أن بعض الأطعمة المقلية مثل الطعمية قد يكون لها تأثيرات صحية مرتبطة بزيادة الدهون أو السعرات الحرارية، لكن دون أي صلة بالقدرات الذهنية أو الوظائف الإدراكية.

اقرأ أيضا:

