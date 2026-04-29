الخوخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعله خيارا صحيا يدعم الجسم والبشرة.

وفقا لموقع "thehealth"، إليك أبرز فوائد الخوخ للجسم والبشرة:

كيف يساعد الخوخ على إنقاص الوزن؟



الخوخ من الفواكه المناسبة للرجيم، لأنه منخفض السعرات الحرارية رغم حجمه الكبير، الثمرة الكبيرة تحتوي على حوالي 68 سعرة حرارية فقط، كما أنه غني بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع وتقلل من تناول الوجبات غير الصحية بين الوجبات الرئيسية.

هل الخوخ غني بمضادات الأكسدة؟



يحتوي على مركبات البوليفينولات التي تعمل كمضادات أكسدة قوية، تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، لذلك يُنصح بتناوله مع قشره للاستفادة الكاملة من عناصره الغذائية.

ما دور الخوخ في تعزيز المناعة؟



يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي، حيث توفر ثمرة واحدة كبيرة حوالي 19٪ من الاحتياج اليومي، هذا الفيتامين مهم لتقوية جهاز المناعة، كما يدعم صحة الأنسجة ومكافحة العدوى.

هل يفيد الخوخ صحة الكلى؟



يساعد الخوخ في دعم صحة الكلى بفضل احتوائه على البوتاسيوم، الذي يعمل على تحسين وظائف الجهاز البولي، ويساهم في تنظيف الجسم من السموم، وقد يساعد في تقليل خطر تكوّن حصى الكلى.

كيف يحافظ على صحة العين؟



يحتوي أيضا على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي لصحة شبكية العين، كما يسهم في الوقاية من مشاكل النظر مثل العشى الليلي والتنكس البقعي.

هل يساعد الخوخ على تنظيف الجسم من السموم؟



بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء، ما يسهم في التخلص من الفضلات والسموم بشكل طبيعي.

هل للخوخ دور في الوقاية من السرطان؟



مضادات الأكسدة الموجودة به تقلل نمو بعض الخلايا السرطانية، خاصة في سرطان الثدي، بفضل تأثيرها المثبط لنمو الخلايا غير الطبيعية.

كيف يدعم الخوخ صحة القلب؟



تؤدي العناصر الغذائية المهمة الموجودة به مثل فيتامين K والحديد ومضادات الأكسدة، إلى تقليل خطر أمراض القلب، وتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على صحة الشرايين.

ما تأثير تناول الخوخ على صحة البشرة؟



الخوخ من الفواكه المفيدة للبشرة، لأنه يحتوي على فيتامين C والبيتا كاروتين، اللذين يساعدان على تحسين مرونة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، كما أن محتواه العالي من الماء يساعد في ترطيب البشرة بشكل طبيعي.

