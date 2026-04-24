يُعد الخوخ من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية والماء، ويُقبل عليه الكثيرون خلال موسمه لما يتميز به من طعم منعش وفوائد صحية متعددة.

ووفقًا لما أورده موقع Healthline، فإن الخوخ يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تدعم صحة الجسم بعدة طرق.

هل يساعد الخوخ على تحسين صحة الجهاز الهضمي؟

يحتوي الخوخ على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والتي قد تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

هل يساهم في ترطيب الجسم خلال الصيف؟

لأن الخوخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خاصة في الأجواء الحارة.

هل يعزز الخوخ مناعة الجسم؟

يحتوي الخوخ على فيتامين C ومضادات أكسدة، والتي تلعب دورًا في دعم جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة الالتهابات.

هل يدعم صحة القلب؟

قد يساعد الخوخ في دعم صحة القلب بفضل احتوائه على البوتاسيوم والألياف، والتي تساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

هل يساعد على نضارة البشرة؟

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، قد يساهم الخوخ في تحسين صحة الجلد وتقليل تأثير الجذور الحرة التي تسبب علامات الشيخوخة المبكرة.

