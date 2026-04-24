إعلان

في موسمه.. 5 فوائد مذهلة عند تناول الخوخ

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 24/04/2026

الخوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعد الخوخ من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية والماء، ويُقبل عليه الكثيرون خلال موسمه لما يتميز به من طعم منعش وفوائد صحية متعددة.

ووفقًا لما أورده موقع Healthline، فإن الخوخ يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تدعم صحة الجسم بعدة طرق.

هل يساعد الخوخ على تحسين صحة الجهاز الهضمي؟

يحتوي الخوخ على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والتي قد تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

هل يساهم في ترطيب الجسم خلال الصيف؟

لأن الخوخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خاصة في الأجواء الحارة.

هل يعزز الخوخ مناعة الجسم؟

يحتوي الخوخ على فيتامين C ومضادات أكسدة، والتي تلعب دورًا في دعم جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة الالتهابات.

هل يدعم صحة القلب؟

قد يساعد الخوخ في دعم صحة القلب بفضل احتوائه على البوتاسيوم والألياف، والتي تساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

هل يساعد على نضارة البشرة؟

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، قد يساهم الخوخ في تحسين صحة الجلد وتقليل تأثير الجذور الحرة التي تسبب علامات الشيخوخة المبكرة.

اقرأ أيضا:

صديقة للقلب.. فاكهة صيفية تطهر الشرايين وتضبط السكري

زيادة تخطت 100% .. ما أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفي؟

الخوخ الصيف صحة الجهاز الهضمي الفواكه الصيفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتفال حسن شحاتة وأحفاده بفوز الزمالك على بيراميدز (صورة)
رياضة محلية

احتفال حسن شحاتة وأحفاده بفوز الزمالك على بيراميدز (صورة)
سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات
شئون عربية و دولية

سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات

تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
أخبار مصر

تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
نصائح طبية

بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
بعد اختفائه في الحريق.. العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ السخنة
أخبار المحافظات

بعد اختفائه في الحريق.. العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ السخنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟