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في موسمه الذهبي.. 5 فوائد صحية تجعل من الخوخ خيارك المثالي

09:00 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

الخوخ

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مع دخول موسم الخوخ، يزداد الإقبال على هذه الفاكهة الصيفية ذات الطعم اللذيذ والرائحة الزكية، التي لا تقتصر فوائدها على مذاقها فحسب، بل تمتد لتشمل منافع صحية متعددة تجعل من تناولها خياراً ذكياً خلال هذا الوقت من العام.

يتميز الخوخ بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض.

وفيما يلي أبرز 5 فوائد صحية لتناول الخوخ في موسمه وفق "هيلث لاين".

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعد الخوخ من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يخفف من مشكلات الإمساك والانتفاخ، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

2. ترطيب الجسم ومحاربة الجفاف

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الماء، تتجاوز 85%، ما يجعله من الفواكه المثالية للحفاظ على رطوبة الجسم، خصوصاً في أيام الصيف الحارة.

3. دعم صحة الجلد

يحتوي الخوخ على فيتامين C ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، والتي تساعد على تجديد خلايا الجلد، وحمايته من التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، ومنح البشرة نضارة طبيعية.

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