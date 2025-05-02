ماذا يفعل تناول "الخوخ" في ضغط الدم؟

الخوخ له تأثير إيجابي على ضغط الدم، حيث يساعد في تنظيمه وخفضه لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وفقًا لـ healthline.

البوتاسيوم

يعتبر الخوخ مصدراً جيداً للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على توازن السوائل في الجسم واسترخاء الأوعية الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع. كما أنه يساعد في طرد الصوديوم الزائد من الجسم، وهو عامل آخر يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

مضادات الأكسدة

يحتوي الخوخ على مضادات أكسدة مثل فيتامين C والفلافونويدات، التي تساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف وتقليل الالتهابات، مما يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

الألياف

وجود الألياف في الخوخ يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وقد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وهو عامل مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الخوخ وعصير الخوخ قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على فئران تعاني من السمنة أن عصير الخوخ ساهم في خفض مستويات الأنجيوتنسين II، وهو هرمون يرفع ضغط الدم.

نصائح طبية مهمة

يمكن لمرضى الضغط المرتفع إدراج الخوخ في نظامهم الغذائي باعتدال للاستفادة من فوائده.

يُنصح بتناول الخوخ الطازج أو عصير الخوخ الطبيعي غير المحلى للحصول على أقصى فائدة.

يجب على مرضى الضغط الذين يعانون من مشاكل في الكلى استشارة الطبيب قبل زيادة تناول الخوخ لاحتوائه على البوتاسيوم.

على الرغم من فوائد الخوخ، يجب الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل عام للسيطرة على ضغط الدم.

تحذير

على الرغم من أن الخوخ مفيد لضغط الدم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل ارتفاع بوتاسيوم الدم لدى بعض الأشخاص. لذا، الاعتدال هو المفتاح.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من عرض خطير: اذهب إلى الطبيب فورا عند ظهوره

بعد وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز.. 6 علامات تكشف الإصابة بسرطان الثدي

بعد واقعة طفل البحيرة .. نصائح لتعليم طفلك حماية نفسه من التحرش

6 أبراج ستستعيد حقوقها قبل نهاية 2025.. "هتروق وتحلى"

"ترامب داخل تابوت".. حقيقة نبوءة مسلسل "عائلة سيمبسون" المثيرة للجدل