لم يعد النوم رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل أصبح عنصرا أساسيا في الحفاظ على صحة الجسم، خاصة مع تحذيرات طبية متزايدة تربط بين الحرمان المزمن من النوم وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، في مقدمتها السرطان.

وبحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن أخصائي الأورام دميتري ميرونينكو، فإن قلة النوم والإرهاق المزمن لا يعدان سببا مباشرا للإصابة بالسرطان، لكن تأثيرهما التراكمي قد يضعف جهاز المناعة، ما يقلل من قدرة الجسم على مقاومة الخلايا السرطانية.

كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم؟

يوضح الخبير أن التعرض المستمر للإرهاق يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، وهو ما يعزز الالتهابات داخل الجسم، ويرفع احتمالات حدوث طفرات في الخلايا، وهي من العوامل المرتبطة بتطور الأورام.

ما علاقة الساعة البيولوجية بالسرطان؟

يشير ميرونينكو إلى أن اضطراب النوم يؤثر سلبا على الساعة البيولوجية، ما ينعكس على وظائف الجينات المسؤولة عن كبح نمو الأورام، إلى جانب انخفاض مستويات هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دورا مهما في تنظيم النوم وحماية الخلايا.

هل عدد ساعات النوم يصنع فارقا؟

يؤكد الخبير أن النوم لأقل من 6 ساعات يوميا لفترات طويلة يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم.

ما الحل للوقاية؟

يشدد الأطباء على أهمية الالتزام بنمط حياة صحي، يشمل النوم الكافي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب تحقيق التوازن بين العمل والراحة، باعتبارها عوامل أساسية لدعم المناعة وتقليل المخاطر الصحية.

